Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kekova'yı imara açacak plan iptal edildi

        ANTALYA'nın doğa harikası Kekova ile Kaş arasındaki özel çevre koruma statüsündeki bölge için hazırlanan 1/25 binlik plan, mahkeme kararıyla iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kekova'yı imara açacak plan iptal edildi
        ABONE OL

        ANTALYA'nın doğa harikası Kekova ile Kaş arasındaki özel çevre koruma statüsündeki bölge için hazırlanan 1/25 binlik plan, mahkeme kararıyla iptal edildi. İptal kararında; planın şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı ve özel statülü koruma alanlarının koruma-kullanma dengesini bozucu nitelikte olduğu gerekçelerine yer verildi.

        Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve yedi kişi tarafından; Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne yönelik hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 25 Ocak 2023 tarihli oluru ile onaylanan 1/25 bin Ölçekli Nazım İmar Planı’nın iptali için dava açıldı. Antalya 5'inci İdare Mahkemesi, 27 Mart 2024 tarihinde davanın reddine karar verdi.

        ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

        Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve davacılar, mahkemenin ret kararı üzerine Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci Dava Dairesi'ne istinaf başvurusunda bulundu. Başvuruda, planlanan alanda kara yolu bulunmadığı, ulaşımın sadece deniz yoluyla sağlandığı, düşük yoğunluklu olsa bile sahanın plan içine alınmasının kara yolunu da beraber getirerek alanın doğal yapısının ve özel koruma bölge vasfının kaybına sebep olunacağı ifade edildi.

        RET KARARININ İPTALİ İSTENDİ

        Bilirkişi kurulunun yüksek eğimli topoğrafik yapı ve doğal peyzaja sahip alanların kentsel yerleşme, gelişme alanı olarak imara açılmasının doğru olmadığı da kaydedilen başvuruda, bu alanları imara açan dava konusu planın uygun bulunmasının hukuka aykırı olduğu, bilirkişi kurulunun görüşünün izinsiz yapıların rant amaçlı yasallaştırılmasına yönelik hatalı bir görüş olduğu, planlarda kamu yararı gözetilmediği, yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu iddialarıyla istinaf yolu ile kaldırılması istendi. Plan, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci Dava Dairesi tarafından temyiz yolu açık olmak üzere iptal edildi.

        DOĞAYI BOZACAK NİTELİKTE

        Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, doğal ve kültürel değerlerin tahribine neden olacak, kamu yararının değil, kişi yararının öncelendiği imar planının iptal edildiği belirtilerek, “Yine haklı çıktık" denildi. Açıklamada, planın bölgede yapılaşmaya yol açacağı, kara yolu yapımıyla bölgenin tabii ve özel statülü fiziki yapısının ve doğal bitki örtüsünün bozulacağı dile getirildi.

        Yapılaşmanın ve ulaşımın bu kesimde insan yoğunluğunun artmasına sebep olacağı, karadan ve denizden siluet algısının bozulmasına ve doğal sit alanı özelliklerinin kaybolmasına neden olacağı ifade edilen açıklamada, sit alanlarını tahrip edeceği ve yapılacak eko-turizm alanındaki turizm tesislerine yönelik imalatların çevreyle uyum içermediği; bütüncüllüğün sağlanamadığı kaydedildi. Ayrıca yapılaşma dolayısıyla yol/ulaşım, pis su- temiz su, elektrik ve benzeri altyapı hizmetlerinin, bunların iletimi ve taşınması maksadıyla gerçekleştirilecek inşai faaliyetlerin doğal topoğrafyayı tahrip edeceği kaydedildi.

        Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler, plan ile bölgede çok sayıda villa ve benzeri turizm tesisi gibi yapıların amaçlandığını belirterek, “Çivi dahi çakılamaz bu bölgelerin eko turizm tesisleri adı altında yapılaşmaya açılmasının önüne geçildi” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!

        Benzer Haberler

        Alanya'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Alanya'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Antalya'da 60 kilo zayıflayan mermer ustası, dağ bisikleti sporunda şampiyo...
        Antalya'da 60 kilo zayıflayan mermer ustası, dağ bisikleti sporunda şampiyo...
        Olimpos safranı biyokaçakçıların hedefinde
        Olimpos safranı biyokaçakçıların hedefinde
        AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi
        AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi
        Eylemde göğsüne parke taşı isabet eden polis yaralandı
        Eylemde göğsüne parke taşı isabet eden polis yaralandı
        Bayram geleneği baklavada, 'hileli ürün' uyarısı
        Bayram geleneği baklavada, 'hileli ürün' uyarısı