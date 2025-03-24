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        Gece denize düştü, sabah cansız bedeni bulundu

        ANTALYA'da gece saatlerinde teknede alkol aldıktan sonra sahilde yürürken dengesini kaybedip, denize düşen Doğan Dirin'in (41), sabah cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:04 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:10
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        Gece denize düştü, sabah cansız bedeni bulundu
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        ANTALYA'da gece saatlerinde teknede alkol aldıktan sonra sahilde yürürken dengesini kaybedip, denize düşen Doğan Dirin'in (41), sabah cansız bedeni bulundu.

        Konyaaltı ilçesi Antalya- Kemer yolu üzerindeki Balıkçı Barınağı'nda, saat 11.00 sıralarında su üzerinde yüz üstü bir kişi olduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ve polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. Balıkçı barınağı çalışanları ve polis ekibi su üzerindeki kişiyi tekneye alıp karaya çıkardı. İncelemede, denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        ARKADAŞLARINDAN AYRILMIŞ

        Cesetten Doğan Dirin'e ait kimlik çıktı. Ekiplerin ve savcının incelemesinin ardından Doğan Dirin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Diğer yandan yapılan araştırmada; Doğan Dirin ve 4-5 arkadaşının gece saatlerinde sahile bağlı teknede alkol aldığı, bir süre sonra Dirin'in tekneden ayrılıp sahilde yalpalayarak yürürken dengesini kaybedip, denize düştüğü belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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