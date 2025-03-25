Rölövenin milyonlarca liralık 15 ihalesine, 'düşük tenzilat' incelemesi

ANTALYA Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün, Patara, Side, Olympos, Perge antik kentleri ve Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Alanya Kalesi sur duvarları restorasyonu, bazı müze ve karşılama merkezi işleri ihalelerinde düşük tenzilat uyguladığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, milyonlarca liralık ihalelerin incelenmesine yönelik komisyon oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uygulamalar Daire Başkanlığı tarafından, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün geçen yıllarda düzenlediği 15 ihalede düşük tenzilat uygulandığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı. Toplamda 684 milyon TL'yi aşan 15 ihale ile ilgili başlatılan inceleme kapsamında bu ihale dosyalarının tamamı hem bakanlık müfettişleri hem de bu konu için oluşturulan diğer rölöve anıtlar müdürlüklerinden 16 uzman personel tarafından tek tek inceleniyor.

GENEL MÜDÜRLÜK KOMİSYON KURDU

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Cennet Ceylan imzalı kararla, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 10 Aralık 2024 tarihli görev emri kapsamında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin iddiaların incelenmesine yönelik, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Aralık 2024 tarihli talep yazısı doğrultusunda komisyon oluşturuldu.

KOMİSYONDA KİMLER VAR

Komisyonda İhale ve Mevzuat Şubesi Müdürlüğü ile Diyarbakır, Kayseri, Konya, Muğla ve Ankara Rölöve ve Anıtlar müdürlüklerinden görevli personel bulunuyor. Genel Müdür Yardımcısı Cennet Ceylan imzalı kararda, ilgili personele görevlerin tebliğ edilmesi ve gerekli incelemelerin gerçekleştirilmesine müteakip düzenlenecek raporların genel müdürlüğe iletilmesi istendi.

İNCELEMENİN NEDENİ DÜŞÜK TENZİLAT

Söz konusu incelemeye ilişkin bilgi veren bakanlık yetkilileri, inceleme başlatılmasının temel kaynağının; Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği kapsamında yapılan bu ihalelerde katılımcı firmaların verdiği tekliflerin düşüklüğü olduğunu kaydetti. Yetkililer, katılan firmaların sayılarının az olması ve tüm ihalelerin çok düşük tenzilatlı, yani çok düşük kırımlarla sonuçlandığına işaret ederek, tüm ihalelerde yüzde 1-3 arası gibi çok düşük oranlarda kırım görüldüğü, normalde diğer restorasyon ihalelerine bakıldığında ise yüzde 20-30 arasında tenzilatlar olduğu, burada firmaların birbiriyle organik, inorganik bağlarının da araştırıldığını kaydetti.

MÜFETTİŞ VE UZMANLAR RAPOR HAZIRLIYOR Ayrıca bu süreçte söz konusu ihaleler ve yapılan işlerle ilgili yerinde incelemelerle hangi işlerin yapıldığı ve yapılmadığının da belirleneceği dile getirildi. Bu konuda şikayetlerin değerlendirildiği belirtilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın müfettiş görevlendirdiği ve son 3 yılın dosyalarının incelendiği, ayrıca bu konuda uzmanların talep edildiği, diğer bölge müdürlüklerinden bu ihaleleri incelemek üzere mimar, mühendisten oluşan 16 uzmanın dosyaları inceleme sürecinin devam ettiği bildirildi. İncelemeler tamamlandıktan sonra uzmanlar tarafından hazırlanan raporların bakanlığa sunulacağı, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca Antalya Rölöve Anıtlar Müdürlüğü'nün ihalelerine ilişkin rapor hazırlandığı ifade edildi. GEREKEN ÖZENLE HAZIRLANMAMIŞ Diğer yandan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Dündar imzalı bir başka yazıda, rölöve ve anıtlar müdürlüklerinin yaptığı ihalelerde proje ve şartnamelerin gereken özenle hazırlanmadığı, detayların belirtilmediği, birçok imalatın yer aldığı, ancak ölçü, malzeme, tasarım konularının ihale dokümanında belirlenmediği, yüklenici ile kontrol teşkilatının ikili görüşmeleri ile bu tip detaylara karar verildiğinin görüldüğü ifade edildi. İNCELEMEYE ALINAN İHALELER İncelemeye alınan 15 ihale şöyle; 15 Kasım 2024: Patara Tiyatro Sahnesi ve yürüyüş yolları bakım onarım işi. 3 milyon 250 bin TL olan yaklaşık maliyeti 3 milyon 250 bin TL olarak belirlenirken, ihale miktarı 3 milyon 151 bin TL. 17 Eylül 2024: Yaklaşık maliyeti 300 milyon 493 bin TL hesaplanan Side Tiyatrosu restorasyonu 1'inci etap acil müdahale işi; 294 milyon 470 bin TL. 16 Eylül 2024: Yaklaşık maliyeti 41 milyon 665 bin TL olan Olimpos karşılama merkezi işi; 41 milyon 592 bin TL. 29 Ağustos 2024: Yaklaşık maliyeti 131 milyon 313 bin TL olan Side Müzesi Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi ile Antik Kentin Düzenlenmesine Yönelik Uygulama İşi; 127 milyon 132 bin TL. 15 Kasım 2024: Yaklaşık maliyeti 2 milyon 781 bin TL olan Simena Kalesi Ahşap Merdiveni ve Myra Örenyeri Antik Tiyatronun Ahşap Merdivenlerinin Yeniden Yapılması İşi; 2 milyon 698 bin TL.