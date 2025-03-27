Antalya'da bir gösterici, polisten aldığı megafonla 'sükunet' uyarısı yaptı

ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilerden biri, ekiplerle karşı karşıya gelmek istemediklerini söyleyerek, polisten isteyip aldığı megafonla duyuru yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, Antalya'da akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe başladı. Sloganlar atarak yürüyen grup 1 haftadır polisle karşı karşıya geldiği Akdeniz Üniversitesi önüne geldi. Burada İstiklal Marşı okuyan gruptan bir kişi, daha sonra polislerin yanına gelerek, polisle karşı karşıya gelmek istemediklerini bu nedenle duyuru yapmak için megafon istedi. Polisin verdiği megafonla grubun yanına giden kişi, “Türk polisi, Türk genciyle kesinlikle çatışmaya girmek istemiyor. Belirli kurallar dahilinde protesto yapmak için iznimiz var. Amacımız Antalya’dan tüm Türkiye’ye ışık tutmak. Türkiye’de hiçbir gencin canı yansın istemiyoruz. Taşkınlık, provokasyon ve kanunsuz hareketleri ortadan kaldırmayı başardığımız takdirde bunu hep birlikte sağlayacağız. Provokasyona geçit vermeyelim. Türkiye’nin karanlığını aydınlatalım” dedi. Gruptakiler sloganlar atarak belirlenen yerde bekleyişini sürdürdü.