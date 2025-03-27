Batı Akdeniz, bayramda yağışlı
METEOROLOJİ, Ramazan Bayramı'nda Batı Akdeniz'de yağmur beklendiğini açıkladı.
METEOROLOJİ, Ramazan Bayramı’nda Batı Akdeniz’de yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesinin, 28 Mart Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği kaydedildi. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte batı kesimlerinden başlayarak azalacağı, bayram süresince mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Arife günü bölgemiz parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bayramın 1’inci günü bölgemiz parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bayramın 2’nci günü bölgemiz parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bayramın 3’üncü günü bölgemiz parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor."
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