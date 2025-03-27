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        Erkan Baş: Bu ülkede adalet için birleşmek zorundayız

        TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Bütün toplumsal muhalefet güçlerine, tüm siyasi partilere, sendikalara, bütün yurttaşlara bir çağrı yaptık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 19:32 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:35
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        Erkan Baş: Bu ülkede adalet için birleşmek zorundayız
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        TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “Bütün toplumsal muhalefet güçlerine, tüm siyasi partilere, sendikalara, bütün yurttaşlara bir çağrı yaptık. Mutlaka birleşmemiz lazım. Aramızdaki ufak tefek ayrımları bir kenara bırakarak, bu ülkede adalet için birleşmek zorundayız” dedi.

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan TİP Antalya İl Başkanı Enes Keskin’in de aralarında bulunduğu 10 parti üyesi, geçen günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklamaların ardından Antalya’ya gelen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, cezaevinde partililerini ziyaret ettikten sonra Aydın Kanza Parkı’nda açıklama yaptı.

        Partililerin de katıldığı açıklamada konuşan Baş, “Bu süreçte 1879 yurttaşımız gözaltına alınmış. Bu hukuksuzluk daha nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Bu arkadaşlarımızın tamamı en fazla 1 ay sonra tahliye edilmiş olacak. Bu suçlamalarla bu insanları cezaevinde tutamazsınız. Şu anda Türkiye cezaevlerinde 2 cumhurbaşkanı adayı, 1 milletvekili, eski milletvekilleri, belediye başkanları var. Bu ülkede adalet ekmek kadar, su kadar önemli hale geldi. Bütün toplumsal muhalefet güçlerine, tüm siyasi partilere, sendikalara, bütün yurttaşlara bir çağrı yaptık. Mutlaka birleşmemiz lazım. Aramızdaki ufak tefek ayrımları bir kenara bırakarak, bu ülkede adalet için birleşmek zorundayız” dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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