ALS hastası 4 kardeş, fizik tedavi desteği bekliyor
ANTALYA'da 7 çocuklarından 4'üne ALS hastalığı teşhisi konulan Acer ailesi, bakım masrafı nedeniyle zor günler yaşıyor.
ANTALYA'da 7 çocuklarından 4'üne ALS hastalığı teşhisi konulan Acer ailesi, bakım masrafı nedeniyle zor günler yaşıyor. Yetişkin çocukları fizik tedavi için götürmekte zorlanan aile, onların evde tedavi alabilmesi için yardım bekliyor.
Şırnak'ta yaşayan Delila (53) ve Agit Acer (59) çiftinin 7 çocuğundan Elif (18), Ersin (19), Viyan (25) ve Vahide'ye (33), doğumlarından sonra ALS hastalığı teşhisi konuldu. 4 çocuk, zamanla tüm vücut fonksiyonlarını kaybetti. Tüm hayatlarını çocuklarının bakımına adayan anne- baba, tedavi için farklı şehirlere gitti. Sonuç alamayan aile, tedavi süreçleri için çocuklarıyla birlikte 2015 yılında Antalya'ya taşındı.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarına evde fizik tedavi aldıramayan Acer çifti, son zamanlarda yetişkin çocuklarını fizik tedavi için taşımakta da zorlanıyor. Çocuklarının bir bebek gibi tüm bakımlarıyla ilgilenen çift, evde fizik tedavi aldırabilmek için yardım bekliyor.
Çocuklarının bakımıyla ilgilenebilmek için tüm yaşamlarından vazgeçtiklerini söyleyen Delila Acer, "Çocuklarımın hastalıklarını sonradan fark ettik. Önce iyiler, sonradan böyle oluyorlar. Çok yere gittik tedavi için ama sonuç alamadık. Kanlarını yurt dışına da gönderdik. Fizik tedavi yaptırmamız gerekiyor. Haftada 2- 3 gün almaları gerekiyor. Çok zorlanıyoruz fizik tedaviye götürmeye. Bazen asansör bozuluyor indiremiyoruz, 4'ünü aynı anda arabaya sığdıramıyoruz. Babalarının da benim de yaşlarımız ilerledi. Kaldırıp indiremiyoruz ve götüremiyoruz. Onlarla ilgilendiğimiz için herhangi bir iş yapamıyoruz" dedi.
Acer ailesine destek olan Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Acer ailesinin, 4 engelli çocuklarının olması sebebiyle evde fizik tedaviye ihtiyaçları var. Araçta taşımaları, asansörün bozuk olduğu zamanlarda araca tekerlekli sandalye yükleyip indirmeleri gerçekten çok zor. Evde yapılacak fizik tedaviye hayırseverlerden destek bekliyoruz. Acer ailesinin ekonomik durumu, engellilerin ihtiyaçları sebebiyle ciddi anlamda zor. Babanın da emeklilik durumu yok. 25 yıllık köy koruculuğu yaptıktan sonra çocuklarını bırakıp çıkamadığı için tutanakla görevinden ihraç edilmiş. Bundan dolayı da devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.
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