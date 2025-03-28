BTA ve Fraport Antalya'da ortak oldu

TAV Havalimanları'nın yiyecek ve içecek iştiraki BTA ve Fraport, Antalya Havalimanı'nın yiyecek içecek alanlarını işletmek üzere BFA adı altında ortaklığa gitti. Şirket ilk etapta 28 işletmeyle hizmet verecek.

Havalimanı yiyecek-içecek çözümlerinde dünyanın önde gelen markaları arasında yer alan BTA, Antalya Havalimanı'nda hizmet vermek üzere Fraport ile ortaklık kurdu. Ortaklıkta yüzde 60 BTA, yüzde 40 Fraport payı olacak.

İlk etapta Cakes&Bakes, Enzo, Brewmark, Taste of Anatolia by Ömür Akkor gibi mevcut BTA marklarının yanı sıra Antalya Havalimanı için oluşturulan Flute, Sherefe, Mangia, Sweet Treats gibi konseptlerin de yer alacağı 28 işletme yolcularla buluşacak. Şirket ayrıca üç lounge alanında -Premium, Elite ve Arrival Lounge- yiyecek içecek hizmeti verecek.

BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, “Akdeniz'in en büyük turizm merkezi olan Antalya'da bu yıl nisan ayında devreye tamamlanacak genişleme projesiyle birlikte hizmete başlayacağız. Antalya Havalimanı geçen yıl 38 milyon yolcu ağırladı. Bu trafiğin 32 milyonu dış hat yolcusu oldu. Dünyanın her yerinden gelen yolcularımızın beklentilerini karşılayacak bir çeşitlilik sunacağız. Aynı zamanda Anadolu mutfağının ve Akdeniz bölgesinin gastronomik birikimini de havalimanına taşıyacağız. TAV Havalimanları'yla Antalya'nın işletmesini üstlenen Fraport'la yaptığımız bu ortaklıktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.