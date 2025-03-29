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        Uzman diyetisyenden bayramda sağlıklı tatlı önerisi

        AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölüm Sorumlusu Uzman Diyetisyen Gülşah Bulut, ramazan ayı sonrası bayramda beslenme konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Baklava yerine daha sağlıklı alternatifler tercih edilmeli" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 09:23 Güncelleme: 29.03.2025 - 09:25
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        Uzman diyetisyenden bayramda sağlıklı tatlı önerisi
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        AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölüm Sorumlusu Uzman Diyetisyen Gülşah Bulut, ramazan ayı sonrası bayramda beslenme konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Baklava yerine daha sağlıklı alternatifler tercih edilmeli" dedi.

        Ramazan sonrası ani ve ağır beslenmenin sindirim sistemini zorlayabileceğini belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölüm Sorumlusu Uzman Diyetisyen Gülşah Bulut, geleneksel şerbetli tatlılar yerine daha hafif ve sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Ramazan boyunca oruç tutan bireylerin sindirim sisteminin dinlenme sürecine girdiğini belirten Bulut, “Bayramda ani ve ağır yemek tüketimi sindirim problemlerine yol açabilir. Özellikle şeker ve tansiyon hastaları için büyük porsiyonlu, yağlı ve şekerli yiyecekler risk oluşturur. Bu nedenle bayramda da sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir" diye konuştu.

        PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT ETMELİ

        Bayramda misafir ağırlayanlara önerilerde bulunan Gülşah Bulut, “Yoğun şerbetli hamur tatlıları yerine meyveli ve sütlü tatlılar tercih edilebilir. Rafine şekerin daha az kullanıldığı sağlıklı tarifler kolayca bulunabilir. Konuklarımıza bu tür ikramlarda bulunarak bilinç oluşturabiliriz" dedi. Bayram ziyaretlerinde porsiyon kontrolünün önemine vurgu yapan diyetisyen Bulut, “İkram edilen tatlılardan küçük porsiyonlar tüketilebilir. Örneğin, bir dilim baklava yerine yarım porsiyon sütlü tatlı tercih edilebilir. Gün içinde birden fazla ziyaret gerçekleşebildiği için bu dengeyi sağlamak önemli" diye konuştu.

        ‘SAĞLIKLI SEÇİMLERLER BAYRAMI KEYİFLİ GEÇİREBİLİRİZ’

        Şerbetli tatlılar yerine daha sağlıklı seçeneklere yönelmek gerektiğini söyleyen Bulut, “Antalya'da çok tüketilen kabak tatlısı, şerbeti az tutulup ceviz ve tahin ile zenginleştirildiğinde daha sağlıklı bir alternatif olur. Ayva tatlısı, meyve tatlıları ve sütlü tatlılar da tercih edilebilir. Baklavaya göre hem yağ hem de şeker oranı daha düşük olduğu için bu tür tatlılar bayram sofralarında yer almalıdır" dedi. Gülşah Bulut, bayramda sevdiklerimize ikramda bulunurken ısrarcı olmamak gerektiğini vurgulayarak, “Önemli olan paylaşım ve birliktelik. Sağlıklı seçimlerle bayramı keyifle geçirebiliriz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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