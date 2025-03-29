118 türden hayvanın korunduğu park bayramda da ziyarete açık

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde de ziyaretçilerini ağırlayacak. Park müdürü Aygül Arsun, 118 türden 1400'e yakın hayvanın koruma altında olduğunu belirterek, "Ziyaretçilerimiz, doğal ortamlarına yakın alanlarda yaşayan hayvanları gözlemleyip haklarında bilgi edinebilir" dedi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Park müdürü Aygül Arsun, özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği parkta birçok hayvan türünün doğal ortamına uygun şekilde koruma altında tutulduğunu belirtti.

1400'E YAKIN HAYVAN KORUMA ALTINDA

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanlarından biri olduğunu vurgulayan Aygül Arsun, "Parkımızda 118 türden 1400'e yakın hayvan koruma altında bulunuyor. Ziyaretçilerimiz bu alanlara büyük ilgi gösteriyor çünkü burası aynı zamanda ormanlık bir alan. Aileler burada güvenli bir şekilde vakit geçirirken sergilenen hayvanları da yakından görebiliyor ve haklarında bilgi edinebiliyor" diye konuştu.