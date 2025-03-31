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        Yüzde 90 engelli Emrecan'a 'taciz' suçlaması

        ANTALYA'dayaşayan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:55
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        Yüzde 90 engelli Emrecan'a 'taciz' suçlaması
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        ANTALYA'dayaşayan N.B. (62), aynı apartmanda ailesi ile oturan yüzde 90 engelli 'Ağır Mental Retardasyon' hastası Emrecan D.'nin (19), kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. 'Basit cinsel saldırı' suçundan dava açılırken, mahkeme Emrecan'ın hastaneye yatırılmasına karar verdi. Emrecan'ın ailesi karara tepkili.

        Kepez ilçesinde yaşayan Halise ve İsa D. çiftinin 4 çocuğundan Ömer Faruk, Esra ve Emrecan, 'Ağır Mental Retardasyon' ile doğdu. Tüm hayatını çocuklarına adayan çift, eğitimleri için de memleketlerini bırakıp Antalya'ya taşındı. Sadece bazı kelimeleri söyleyebilen kardeşler, eğitimleri için okula gitmeye başladı. Geçen sene 3 Temmuz'da gelen servise binmek için evden çıkan Emrecan, okula gittikten sonra evin kapısı polisler tarafından çalındı. Polis, kapıyı açan anne Halise D.'ye, komşuları N.B.'nin Emrecan hakkında taciz suçlaması olduğunu söyledi. N.B.'nin polisteki ifadesinde; Emrecan'ın kendisine 'Oğlun evde mi' diye sorduktan sonra arkadan sarılıp, merdiven altına götürerek taciz ettiğini söylediği kaydedildi. Şikayet sonrası Halise D., okuldan aldığı oğluyla hastaneye giderek, cezai ehliyetinin olmadığına dair rapor aldı.

        HASTANEYE YATIRILMASINA KARAR VERİLDİ

        Şikayet sonrası 'Basit cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Mahkeme, konuşamadığı için sorulara yanıt veremeyen Emrecan'ın hastaneye yatırılmasına karar verdi. Kararda, 'Sağlık kurulunun raporunda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının bildirilmesi halinde durumu mahkememizce değerlendirilmesine' ibaresi yer aldı. Aile karara itiraz etmeye hazırlanırken, Emrecan okuluna gitmeye devam ediyor. Baba İsa D., "Emrecan kendini ifade edemiyor. Söylediklerinden sadece 'anne' ve 'baba' anlaşılıyor. Yürüme sorunu da yaşıyor. Karara itiraz edeceğiz ve çocuğumuzun adaletini savunacağız. Çocuğum kendini ifade edememesine rağmen bize savunma hakkı verilmedi. Orada çaresiz kaldım" dedi.

        '18 AYLIK BEBEK ZİNNİ VAR'

        20 yıldır aynı yerde yaşadıklarını ve hiç şikayet duymadıklarını söyleyen Halise D., "Mahkeme karar verdiğinde çok ağladım. Resmen düştüm, kalkamadım. 24 yıldır evlatlarımı topluma kazandırmak için mücadele ediyorum. Çocuğum şu anda 19 yaşında ama 18 aylık bebek zihni var. Sözde Emrecan, 'Oğlun evde mi' demiş. Benim oğlum bu 3 kelimeyi birleştirebilecek bir çocuk değil. Sadece 'anne' ve 'baba' dediği anlaşılıyor. Olaydan sonra polis eşliğinde hastanede 'cinselliğe meyli yok' diye rapor aldık. Bu rapora mahkemede bakılmadı bile" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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