Hortumun havalandırdığı minibüs, otomobilin üzerine düştü

Antalya'nınManavgat ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çıkan hortum da bir iş yeri önündeki minibüsü havalandırıp, otomobilin üzerine attı.

Manavgat'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak, gün içerisinde etkili oldu. Bugün saat 11.30 sıralarında çıkan hortum, bir mobilya satış mağazası önünde bulunan 2 ton ağırlığındaki üçgen evi otomobillerin üzerinden uçurup, 30 metre ileride ters döndürdü. Hortumun havalandırdığı bir minibüs de otomobilin üzerine düştü. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Manavgat Kaymakamlığına bağlı ekipler sevk edilirken, hasar tespit çalışmalarına başlandı.