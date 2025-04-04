10 dünya rekoru sahibi atlet Paula Radcliffe, Runtalya'da

ANTALYA'da bu yıl 20'nci kez düzenlenecek Runtalya'da, 10 dünya rekoru sahibi İngiliz atlet Paula Radcliffe (52) onur konuğu olacak.

Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, Antalya Valiliği koordinasyonunda ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 20'nci kez düzenlenecek olan Runtalya'ya, 65 ülkeden 1800 yabancı, 8 bin yerli koşucu katılıyor. 6 Nisan Pazar günü düzenlenecek yarışın onur konuğu ise olimpiyat şampiyonu, 10 dünya rekoruna sahip atlet Paula Radcliffe olacak.

REKORLARI HALA KIRILAMADI

TURSET Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, uzun mesafe koşularının yaşayan efsanesi, dünya rekorlarının sahibi ve İngiliz Şövalyelik Nişanı (MBE) sahibi Paula Radcliffe'in Runtalya'nın onur konuğu olarak yarışlarda koşacağını dile getirdi. Radcliffe'in 10 dünya rekoruna sahip olduğunu, 2003 yılında Londra Maratonu'nda 2 saat 15 dakika 25 saniye ile elde ettiği rekorun hala kırılamadığını belirten Emeklioğlu, "Dünyada efsane atlet olarak bilinen, çok önemli bir ismi Antalya'da ağırlamaktan onur duyacağız. Paula Radcliffe 10 kilometre koşuda da yarışacak" dedi.

ANTALYA'YA 5 MİLYON DOLARLIK KATKI

Runtalya kapsamında 4 Nisan Cuma günü Cam Piramit'te başlayacak etkinlikler, konserler, Minik Adımlar Koşusu ve spor dolu aktivitelerin ardından 6 Nisan'da 5K, 10K, 21K, 42K ve 10K Team Run yarışları gerçekleşecek. Özgür Emeklioğlu, Türkiye'nin en büyük yardımseverlik koşusu olarak da bilinen Runtalya'nın, bu yıl 74 sivil toplum kuruluşu ve 120`den fazla kurumun desteğiyle sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayacağını söyledi. Emeklioğlu, bağış hedefinin 30 milyon TL'yi aşması beklenen organizasyonun Antalya'ya turizm geliri katkısının da 5 milyon doları geçeceğini kaydetti.