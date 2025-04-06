Alanyaspor - Bodrum FK maçının ardından
SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
SÜPER Lig’in 30’uncu haftasında Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maç sonu düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Çok fazla bir şey söylenecek bir maç değil aslında. Özellikle ilk yarı tamamen kontrolün bizde olduğu bir maçtı. Oyuncular tamamen maçı kontrol ettiler, top bizdeydi. Genel olarak hafta boyunca çalıştıklarımızın hepsini yaptılar ilk yarıda iki üç tane çok net pozisyona girdik. İkinci yarıda ise Bodrum biraz dengeyi sağlamaya başladı. Ama çoğunlukla oyunu biz kontrol ettik ve hem orta olarak hem oyun olarak rakip takımın ceza sahasına çok defa girdik ama maalesef gol atamadık” dedi.
PEREIRA: OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ AMA YİNE DURAN TOPTAN GOL YEDİK
Antalyaspor maçında da duran toptan gol yediklerini hatırlatan Pereira, “Yine baktığınız zaman bir duran toptan gol yedik. Gerçekçi olmak gerekirse ve bunu hem Bodrum takımına hem de Bodrum hocasına yüzde yüz saygımla söylüyorum bunu. Onlar iyi bir iş çıkardılar. Bu maçta tamamen biz maçı belirleyen takım olduk çünkü biz genelde onlara verdik. Yani sonuç olarak yediğimiz gole baktığımız zaman biz bu pozisyonu yarattık. Biz onlara bu fırsatı verdik. Ve geçen hafta da duran toptan gol yemiştik ama biz bu hafta çok çalıştık. Bundan daha fazla konsantre olmaya, daha çok odaklanmaya çalıştık ama yine bu maçta da maalesef duran toptan gol yedik. Biliyorum hem bizim için hem takım için hem şehir için hem taraftar için çok zor bir durum bu. Tabii Antalyaspor maçıyla karşılaştırdığımız zaman ise bu maçta o maça göre çok fazla daha genişlik, daha iyi şeyler yaptık diyebilirim. Yedi tane maçımız kaldı. Daha fazla gelişmemiz, daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bu maçlarda daha çok savaşmamız gerekecek. Özellikle son vuruşlarda ve duran toplarda daha gelişmemiz gerekiyor. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Ama biz bir geri dönüş yapıp ayağa kalkıp birlikte kalacağımızı düşünüyoruz. Son iki maçta da yaptığımız küçük hataları iyi değerlendirip, iyi çözüp onları tekrar ettirmemek için çalışmamız gerekecek. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Ve golden sonra da bizim biraz oyuncularımız pozisyonlarından çıkmaya başladılar. Çünkü daha fazla gol atma isteğiyle daha fazla ileri gittiler, biraz oyun planından da çıktılar. Bu sırada Bodrum FK daha fazla kontra atak şansı buldu son 10 dakikada bulduğu golden sonra. Ama maalesef bizim oyuncularımız ne kadar istediyse de golü atamadık” diye konuştu.
MORAIS: OYUNCULARIM ADANMIŞ BİR MÜCADELE SERGİLEDİ
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ise karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, “Tabii ki bizim için önemli bir galibiyetti. Bunun için öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir performans gösterdiler. Maçın dinamiklerine bakacak olursak da bu açılardan değerlendirdiğimizde oyuncularımız iyi bir maç sergiledi ve onları bu açıdan tebrik ediyorum. Şöyle söyleyebilirim, oyuncularıma özellikle bu maç özelinde göstermiş oldukları adanmış mücadele için tekrar tebrik etmem gerekiyor. Oyunun ilk yarısına baktığımız zaman belli anlarda belki bazı anlarda oyunu kontrol edebilirdik ama ilk yarının büyük bölümünde Alanyaspor daha üstün olan taraftı. O açıdan girdikleri pozisyonları da değerlendirirsek ilk yarının bizim için 0-0 bitmesi iyi de bir sonuçtu aslında. Özellikle ilk yarının 0-0 bitmesiyle birlikte devre arasında biraz organizasyonumuzu değiştirme fırsatı bulduk. Bununla birlikte de ikinci yarıda biraz daha kontrolü ele aldığımızı söyleyebilirim. Tabii ki duran toptan bulduğumuz bir gol çünkü zor bir maçtı. Duran toptan bulduğumuz golle fark yaratabildik ki bunun üzerine de zaten takımımızda hep çalışıyorduk. Bu şekilde de golü bulmak bizim için önemliydi. Duygusal yoğunluğun yüksek olduğu bir maçtı. Oyuncularımın o hak ettiği galibiyeti aldıkları için tekrar tebrik ettiğimi söyleyebilirim. Alanyaspor için de bir şey söylemek gerekirse gerçekten ilk yarıyı çok iyi oynadılar diyebiliriz. Onlara da gelecek için başarılar diliyorum. Tabii ki Alanyaspor’da yeni bir hoca değişikliği oldu. Hocanın da çok fazla zamanı olduğunu düşünmüyorum. Belki o açıdan oyunculara aktarmak istediğini aktarmak açısından çok bir zamanı yoktu belki de ama ilk yarıdaki oyunlarına baktığımız zaman Alanyaspor’un bu gelecek adına muhtemelen iyi bir performansı vardı bence. Bu oyunlarıyla birlikte her şansa sahip olabileceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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