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        Müze binası için 'kısmen korunsun' başvurusu

        ANTALYA Kültürel Miras Derneği, özgün mimari dokusu bulunan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin, açıklanan yeni proje kapsamında tamamen yıkılmaması, kısmen korunarak kullanılması talebiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:20
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        Müze binası için 'kısmen korunsun' başvurusu
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        ANTALYA Kültürel Miras Derneği, özgün mimari dokusu bulunan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin, açıklanan yeni proje kapsamında tamamen yıkılmaması, kısmen korunarak kullanılması talebiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, depreme dayanıksız olduğu için yıkımına karar verilen Antalya Arkeoloji Müzesi'nin olduğu alana, yarı açık yarı kapalı konseptte yeni bir müze inşa edilecek. Antalya Arkeoloji Müzesi'nde 20 Mart'ta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz tarafından düzenlenen toplantıda yeni müze projesinin tanıtımı yapıldı. İnceciköz, mevcut binanın deprem performans analizinin oldukça riskli çıktığı, yapılan incelemelerde güçlendirme yapılsa dahi, bu müzenin ihtiyacı karşılamadığı sonucuna ulaştıklarını dile getirdi.

        ESKİ BİNA İÇİN 'KORUNSUN' TALEBİ

        Antalya Kültürel Miras Derneği'nce Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yapılan başvuruda, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin mimari projesinin Türkiye'de ulusal bir yarışma ile elde edilen ilk örnek olduğu belirtilerek, “Antalya Arkeoloji Müzesi 1964 yılında ulusal bir yarışma projesi ile seçilen ülkemizin ilk müze binası olma vasfına sahiptir. Projenin müellifi, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), Lassa Lastik Fabrikası, Stad Oteli (Ankara Radisson Oteli) gibi çok sayıda ödüllü yapının da mimarı olan Doğan Tekeli- Sami Sisa'dır. Yapı, doğal çevreyle uyumlu ve yatay formlarıyla Akdeniz mimari biçimlenişinin özgün örneklerinden biridir. İnşa edildiği 1972 yılından bu yana kentimizin mimari silüetlerinden birini temsil etmektedir" denildi.

        AVRUPA KONSEYİ ÖDÜLLÜ BİR MÜZE

        Mevcut müzenin, bahse konu öncü ve başarılı mimari tasarımı yanında teşhir ve tanzime elverişli sergi alanları nedeniyle 1988 yılında Avrupa Konseyi Özel Ödülü'nü kazandığı da ifade edilen başvuruda; Antalya Arkeoloji Müzesi'nin fiziki özelliklerinin yanı sıra, şehrin ortak hafızasının somut bir ifadesi olduğu kaydedildi. Yıllardır Antalyalıların ve ziyaretçilerin anılarında yer etmiş bu yapının yıkılmasının, kentin kimliğine vurulacak büyük bir darbe olacağı da belirtilen başvuruda, “Kentler için hafıza mekânları, geçmişle gelecek arasında köprü kuran, toplumsal bağları güçlendiren ve aidiyet duygusunu pekiştiren hayati unsurlardır. Antalya Müzesi de bu anlamda şehrimiz için vazgeçilmez bir hafıza mekânıdır" denildi.

        DOKUMA VE PİL FABRİKASI GİBİ KISMEN KORUNABİLİR

        Bölge Kurulu'nun Dokuma Fabrikası ve Pil Fabrikası binaları için aldığı kısmi koruma kararlarının Türkiye'ye örnek olduğu kaydedilen başvuruda, aynı hassasiyetin Arkeoloji Müzesi için de gösterilmesi istendi. Başvuruda şu ifadeler yer aldı:

        “Antalya Dokuma Fabrikası ve Pil Fabrikası gibi endüstri mirası yapılarında kısmi koruma kararı alarak toplumsal hafıza mekânlarının önemi konusunda Türkiye'ye örnek olacak yaklaşımlar geliştiren Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun Antalya Arkeoloji Müzesi binasının yarışma projesi ile inşa edilen özgün mimari dokusu için de aynı hassasiyeti göstermesini koruma ilkelerinin bir gereği olarak görmekteyiz. Bu kapsamda, Antalya Arkeoloji Müzesi binası yıkımının durdurulmasını ve yukarıda sıralanan özellikleri ve önemi nedeniyle de ilgili yasa, yönetmelik ve ilke kararları çerçevesinde kültür varlığı olarak korunması için gereğini arz ve talep ederiz."

        UNESCO, ICOMOS VE DOCOMOMO'YA ÇAĞRI

        Antalya Kültürel Miras Derneği, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkımın durdurulması ve kısmen korunarak kullanılması yolundaki çabalara destek olmaları için kentteki STK'ların yanı sıra, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi ve DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu'na çağrıda bulundu. Yıkımın durdurulması ve kısmi koruma kararı alınması talebinin, Bölge Kurulu'nun aylık toplantısında ele alınması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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