Müze binası için 'kısmen korunsun' başvurusu

ANTALYA Kültürel Miras Derneği, özgün mimari dokusu bulunan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin, açıklanan yeni proje kapsamında tamamen yıkılmaması, kısmen korunarak kullanılması talebiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, depreme dayanıksız olduğu için yıkımına karar verilen Antalya Arkeoloji Müzesi'nin olduğu alana, yarı açık yarı kapalı konseptte yeni bir müze inşa edilecek. Antalya Arkeoloji Müzesi'nde 20 Mart'ta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz tarafından düzenlenen toplantıda yeni müze projesinin tanıtımı yapıldı. İnceciköz, mevcut binanın deprem performans analizinin oldukça riskli çıktığı, yapılan incelemelerde güçlendirme yapılsa dahi, bu müzenin ihtiyacı karşılamadığı sonucuna ulaştıklarını dile getirdi.

ESKİ BİNA İÇİN 'KORUNSUN' TALEBİ

Antalya Kültürel Miras Derneği'nce Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yapılan başvuruda, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin mimari projesinin Türkiye'de ulusal bir yarışma ile elde edilen ilk örnek olduğu belirtilerek, “Antalya Arkeoloji Müzesi 1964 yılında ulusal bir yarışma projesi ile seçilen ülkemizin ilk müze binası olma vasfına sahiptir. Projenin müellifi, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), Lassa Lastik Fabrikası, Stad Oteli (Ankara Radisson Oteli) gibi çok sayıda ödüllü yapının da mimarı olan Doğan Tekeli- Sami Sisa'dır. Yapı, doğal çevreyle uyumlu ve yatay formlarıyla Akdeniz mimari biçimlenişinin özgün örneklerinden biridir. İnşa edildiği 1972 yılından bu yana kentimizin mimari silüetlerinden birini temsil etmektedir" denildi.

AVRUPA KONSEYİ ÖDÜLLÜ BİR MÜZE Mevcut müzenin, bahse konu öncü ve başarılı mimari tasarımı yanında teşhir ve tanzime elverişli sergi alanları nedeniyle 1988 yılında Avrupa Konseyi Özel Ödülü'nü kazandığı da ifade edilen başvuruda; Antalya Arkeoloji Müzesi'nin fiziki özelliklerinin yanı sıra, şehrin ortak hafızasının somut bir ifadesi olduğu kaydedildi. Yıllardır Antalyalıların ve ziyaretçilerin anılarında yer etmiş bu yapının yıkılmasının, kentin kimliğine vurulacak büyük bir darbe olacağı da belirtilen başvuruda, “Kentler için hafıza mekânları, geçmişle gelecek arasında köprü kuran, toplumsal bağları güçlendiren ve aidiyet duygusunu pekiştiren hayati unsurlardır. Antalya Müzesi de bu anlamda şehrimiz için vazgeçilmez bir hafıza mekânıdır" denildi. DOKUMA VE PİL FABRİKASI GİBİ KISMEN KORUNABİLİR Bölge Kurulu'nun Dokuma Fabrikası ve Pil Fabrikası binaları için aldığı kısmi koruma kararlarının Türkiye'ye örnek olduğu kaydedilen başvuruda, aynı hassasiyetin Arkeoloji Müzesi için de gösterilmesi istendi. Başvuruda şu ifadeler yer aldı: