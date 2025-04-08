Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Otizmli çocuğa spor salonunda şiddet iddiasına soruşturma

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde özel bir spor salonunda Rusya uyruklu otizmli çocuğa spor eğitmeni tarafından şiddet uygulandığına ilişkin görüntüler üzerine savcılık soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli çocuğa spor salonunda şiddet iddiasına soruşturma
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde özel bir spor salonunda Rusya uyruklu otizmli çocuğa spor eğitmeni tarafından şiddet uygulandığına ilişkin görüntüler üzerine savcılık soruşturma başlattı.

        Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir spor salonunda Aralık 2024'te yaşandığı belirtilen olayda, Rusya uyruklu otizmli çocuk, iddiaya göre spor eğitmeni A.M. tarafından yüksek sesle azarlanıp, tokatlandı. Olaya ait görüntüler birkaç gün önce sosyal medyada yayılınca, tepki çekti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Şiddet gördüğü öne sürülen çocuğun velisinin şikayetinden vazgeçtiği, ancak olay kamuya açık nitelik taşıdığı için savcılığın süreci kamu davası kapsamında takip edeceği kaydedildi. Görüntülerden sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği salonun spor faaliyetleri için ruhsatlı olduğu belirlendi. Alanya Kaymakamlığı'nın da salonla ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi.

        Görüntüde ise spor eğitmeninin otizmli çocuğa tokat attığı ve elindeki sopayla vurduğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Instagram'da yaş kısıtlaması geliyor!
        Instagram'da yaş kısıtlaması geliyor!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Tiyatro yönetmenine, çocuğa istismardan 14 yıl sonra dava
        Tiyatro yönetmenine, çocuğa istismardan 14 yıl sonra dava
        Antalya Konyaaltı Sahili'nde çevre temizliği yapıldı
        Antalya Konyaaltı Sahili'nde çevre temizliği yapıldı
        Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler turizmde hizmet ve...
        Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler turizmde hizmet ve...
        Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi "Paris 2" görüntüle...
        Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi "Paris 2" görüntüle...
        Antalya'da amcasının oğlunu silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karş...
        Antalya'da amcasının oğlunu silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karş...
        Antalya'da gençlere yönelik evlenme destek projesinde 548 başvuru onaylandı
        Antalya'da gençlere yönelik evlenme destek projesinde 548 başvuru onaylandı