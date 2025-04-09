Emekli öğretmene çarpıp ölümüne neden olan sürücü: Acemi sürücü değilim

ANTALYA'da ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek için bekleyen emekli öğretmen Mustafa Söylemez'e (68) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Hilal D.G. (24) ilk duruşmadaki savunmasında, 18 yaşından itibaren araç kullandığını belirterek, acemi sürücü iddiasını reddetti.

Kaza, 21 Nisan 2024'te Konyaaltı ilçesi Sahil Yolu istikametinde Dumlupınar Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Hilal D.G.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yolun karşısına geçmek için çimenlik alanda bekleyen emekli öğretmen fahri trafik müfettişi Mustafa Söylemez ile ailesinin üzerine ilerledi. Otomobil Söylemez'e çarparken, ailesi ise son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Mustafa Söylemez, 42 gün sonra yaşamını yitirdi. Söylemez'in ailesi, sürücüden şikayetçi oldu.

'ARAÇTAN İNDİĞİMDE YAŞIYORDU'

Hakkında dava açılan tutuksuz sanık Hilal D.G., 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Hilal D.G. savunmasında, “Annemle o gün Konyaaltı'ndan eve doğru seyir halindeydim. Önümden sola doğru motosiklet dönüş yaptı. Ona çarpmamak için aracın kontrolünü kaybettim. 2 teker refüjde olacak şekilde çıktım. O sırada çimenlik alanda bekleyen maktule çarptım. Panikle bir süre arabadan çıkamadım. Araçtan indiğimde maktul yaşıyordu. Araçta bulunan malzemelerle ilk yardım yapıldı" dedi.

Kaç yıldır sürücü olduğu sorulan Hilal D.G., “Panikle ne yaptığımı bilmiyordum. Bilerek insanların üzerine sürmedim. 18 yaşından sonra ehliyetimi aldım. O günden beri araba kullanıyorum. Acemi sürücü değilim. Bilerek ve isteyerek hiçbir şey yapmadım" yanıtını verdi.

'SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM'

Aracın bir anda üzerlerine geldiğini kaydeden Mustafa Söylemez’in kızı Sevda Öztağa, “Olay günü ailecek çimenlik alandan yolun karşıya geçmek için bekliyorduk. Üzerimize arabanın geldiğini gördüm. Eşim çocuğumuzu son anda çekti. Araç babama çarptı. Kaza anında kendisindeydi. 41 gün yoğun bakımda kaldı ve 42'nci gün vefat etti. Sanıktan şikayetçiyim, hayatımız mahvoldu" dedi.

TANIK OLAY ANINI ANLATTI

Sanığın olay anında yanında bulunan annesi P.T., “Kızımla güzergahtayken önümüze hızla bir motosiklet çıktı. Kızım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonra rahmetliye çarptı. Arabadan indim Mustafa Bey’in yanına gittim. Kafasının kanadığını söylediler kendilerine sargı bezi verdim. Bu kazanın olmasını biz de istemezdik" diye konuştu.