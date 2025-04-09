Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Emekli öğretmene çarpıp ölümüne neden olan sürücü: Acemi sürücü değilim

        ANTALYA'da ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek için bekleyen emekli öğretmen Mustafa Söylemez'e (68) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Hilal D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli öğretmene çarpıp ölümüne neden olan sürücü: Acemi sürücü değilim
        ABONE OL

        ANTALYA'da ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek için bekleyen emekli öğretmen Mustafa Söylemez'e (68) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Hilal D.G. (24) ilk duruşmadaki savunmasında, 18 yaşından itibaren araç kullandığını belirterek, acemi sürücü iddiasını reddetti.

        Kaza, 21 Nisan 2024'te Konyaaltı ilçesi Sahil Yolu istikametinde Dumlupınar Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Hilal D.G.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yolun karşısına geçmek için çimenlik alanda bekleyen emekli öğretmen fahri trafik müfettişi Mustafa Söylemez ile ailesinin üzerine ilerledi. Otomobil Söylemez'e çarparken, ailesi ise son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Mustafa Söylemez, 42 gün sonra yaşamını yitirdi. Söylemez'in ailesi, sürücüden şikayetçi oldu.

        'ARAÇTAN İNDİĞİMDE YAŞIYORDU'

        Hakkında dava açılan tutuksuz sanık Hilal D.G., 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Hilal D.G. savunmasında, “Annemle o gün Konyaaltı'ndan eve doğru seyir halindeydim. Önümden sola doğru motosiklet dönüş yaptı. Ona çarpmamak için aracın kontrolünü kaybettim. 2 teker refüjde olacak şekilde çıktım. O sırada çimenlik alanda bekleyen maktule çarptım. Panikle bir süre arabadan çıkamadım. Araçtan indiğimde maktul yaşıyordu. Araçta bulunan malzemelerle ilk yardım yapıldı" dedi.

        Kaç yıldır sürücü olduğu sorulan Hilal D.G., “Panikle ne yaptığımı bilmiyordum. Bilerek insanların üzerine sürmedim. 18 yaşından sonra ehliyetimi aldım. O günden beri araba kullanıyorum. Acemi sürücü değilim. Bilerek ve isteyerek hiçbir şey yapmadım" yanıtını verdi.

        'SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM'

        Aracın bir anda üzerlerine geldiğini kaydeden Mustafa Söylemez’in kızı Sevda Öztağa, “Olay günü ailecek çimenlik alandan yolun karşıya geçmek için bekliyorduk. Üzerimize arabanın geldiğini gördüm. Eşim çocuğumuzu son anda çekti. Araç babama çarptı. Kaza anında kendisindeydi. 41 gün yoğun bakımda kaldı ve 42'nci gün vefat etti. Sanıktan şikayetçiyim, hayatımız mahvoldu" dedi.

        TANIK OLAY ANINI ANLATTI

        Sanığın olay anında yanında bulunan annesi P.T., “Kızımla güzergahtayken önümüze hızla bir motosiklet çıktı. Kızım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonra rahmetliye çarptı. Arabadan indim Mustafa Bey’in yanına gittim. Kafasının kanadığını söylediler kendilerine sargı bezi verdim. Bu kazanın olmasını biz de istemezdik" diye konuştu.

        Duruşma savcısı, suçun işleniş şekli ile kusur durumu tüm dosya kapsamında değerlendirildiğinde sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı getirilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.

        'BİLİNÇLİ TAKSİR ÜZERİNDE DURULMASI GEREKİYOR'

        Duruşma bitiminde açıklama yapan müşteki avukatı İlhan Yılmaz Cömert, “Bilinçli taksir üzerinde durulması gerektiğini duruşmada söyledik. Kaza anında sanık başka yönlere kaçmak, fren yapmak varken yayaların üzerine direkt aracı sürmeye devam etti. Motosikletin önüne çıktığını ve kazanın buna neden olduğunu söyledi. Fakat trafikte her zaman karşılaşabileceğimiz bir olay. Sağımızdan bir araç sola dönüş yapıyor. Önlemimizi alıp kontrollü ilerlememiz gerekiyor. Üstelik motosiklet olayın 25 metre kadar uzağında. Sanık yayaların üzerine aracı sürmeden durumu toparlayabilirdi. Yolunda gidebilirdi. Zaten duruşma hakimi de olayın kamera görüntülerinde çok net olduğunu söyledi. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        'AMACIMIZ KURBAN ARAMAK DEĞİL'

        Avukat Serdan Söylemez de "Yaptığım en zor savunmalardan biriydi. Duygularla adaletin iç içe geçtiği bir duruşmaydı. Ölen kişi benim amcam oluyor. Mesleki profesyonelliğin ötesinde, duygusal bir durum söz konusu. Türk yargısının adaleti yerine getireceğini düşünüyoruz. Amacımız bir kurban aramak değil, yaşanan bir acı var. Sanığın hak ettiği cezayı alacağını düşünüyoruz" diye konuştu

        Babasının kaybını sindiremediğini belirten Sevda Öztağa, “Adaletin tecelli etmesini suçlunun hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Sanık pişmanım dedi ama hızlıydı. Önlemini almalıydı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Antalya'da emekli öğretmenin ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına ba...
        Antalya'da emekli öğretmenin ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına ba...
        Antalya Emniyet Müdürü Arslan'dan Polis Haftası mesajı
        Antalya Emniyet Müdürü Arslan'dan Polis Haftası mesajı
        ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi Antalya'da başladı
        ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi Antalya'da başladı
        "Antalya Turizmi ve Sürdürülebilirlik" oturumu gerçekleştirildi
        "Antalya Turizmi ve Sürdürülebilirlik" oturumu gerçekleştirildi
        Antalya Valisi Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü ku...
        Antalya Valisi Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü ku...
        Kuzenini öldüren sanık: Korku ve panikle silahı ateşledim
        Kuzenini öldüren sanık: Korku ve panikle silahı ateşledim