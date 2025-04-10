Diplomasinin zirvesi Antalya'da buluşuyor

ANTALYA Diplomasi Forumu (ADF) 2025, bu yıl 11-13 Nisan tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 100'den fazla ülkeden lider, bakan ve uluslararası teşkilatların yöneticilerinin katılımıyla dördüncü kez düzenlenecek.

Antalya'da geçen yıl 147 ülkeden 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 lider, 67 bakan, 6 bakan yardımcısı ve NATO dahil 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisinin katıldığı ADF, bu yıl 11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. ADF 2025'in açılışı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmaları ile başlayacak.

'AYRIŞAN DÜNYADA DİPLOMASİYİ SAHİPLENMEK'

ADF-2025'in teması 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlendi. Temanın, küresel bölünmelerin arttığı bir ortamda diplomasinin istikrar kazandırıcı bir güç olarak kendisini yeniden kabul ettirmesine duyulan acil ihtiyacı yansıttığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın ikili görüşmeler de yapacağı foruma katılacak isimler de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da özel bir oturumla yer alacağı foruma katılacak isimler şöyle;