Diplomasinin zirvesi Antalya'da buluşuyor
ANTALYA Diplomasi Forumu (ADF) 2025, bu yıl 11-13 Nisan tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 100'den fazla ülkeden lider, bakan ve uluslararası teşkilatların yöneticilerinin katılımıyla dördüncü kez düzenlenecek.
ANTALYA Diplomasi Forumu (ADF) 2025, bu yıl 11-13 Nisan tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 100'den fazla ülkeden lider, bakan ve uluslararası teşkilatların yöneticilerinin katılımıyla dördüncü kez düzenlenecek.
Antalya'da geçen yıl 147 ülkeden 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 lider, 67 bakan, 6 bakan yardımcısı ve NATO dahil 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisinin katıldığı ADF, bu yıl 11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. ADF 2025'in açılışı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmaları ile başlayacak.
'AYRIŞAN DÜNYADA DİPLOMASİYİ SAHİPLENMEK'
ADF-2025'in teması 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlendi. Temanın, küresel bölünmelerin arttığı bir ortamda diplomasinin istikrar kazandırıcı bir güç olarak kendisini yeniden kabul ettirmesine duyulan acil ihtiyacı yansıttığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın ikili görüşmeler de yapacağı foruma katılacak isimler de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da özel bir oturumla yer alacağı foruma katılacak isimler şöyle;
"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moldova Cumhuriyeti Başbakanı Dorin Recean, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, Gürcistan Başbakanı Iraklı Kobakhidze, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Mılatovıc, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kıtarovic, Pakistan Pencab Eyalet Başbakanı Maryam Nawaz Sharif, Katar Devleti Başbakan ve Dışişleri Bakanı Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Nechirvan Barzani, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subıanto, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı-Sadrıu, Libya Başbakanı Abdul Hamid Dbeibeh, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrıı Sybıha, Bulgaristan Başbakanı Rossen Dimitrov Jelıazkov. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Genel Sekreteri Mathias Cormann, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (Türkpa) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Arap Camiası Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Isiaka Abdulqadir Imam, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım."
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