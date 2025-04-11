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        20 yılda 566 bin 791 hayvan sahiplendirildi

        TÜRKİYE'de 2004-2024 yılları arasında 2 milyon 774 bin 908 sokak hayvanı kısırlaştırıldı, bakımevlerinden 566 bin 791 hayvan sahiplendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:44 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:50
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        20 yılda 566 bin 791 hayvan sahiplendirildi
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        TÜRKİYE'de 2004-2024 yılları arasında 2 milyon 774 bin 908 sokak hayvanı kısırlaştırıldı, bakımevlerinden 566 bin 791 hayvan sahiplendirildi.

        Sahipsiz köpek saldırısı sonrası yaralanma ve ölüm olaylarıyla dikkati çeken sokak hayvanlarına yaşam alanları oluşturulması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor. Son yıllarda sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması, şehir dışında yaşam alanları oluşturulup rehabilitasyonu ve yerel yönetimler tarafından bakımevi yapılması için çalışmalar artırıldı.

        Bakanlık tarafından 2004-2024 yılları arasında kısırlaştırma için yerel yönetimlere aktarılan ödenekle 3 milyon 122 bin 774 sahipsiz hayvan aşılandı, 2 milyon 774 bin 908 hayvan kısırlaştırıldı. Bakımevlerinden 566 bin 791 hayvan sahiplendirildi. Sahipsiz hayvanlar için hayvan bakımevi yapımı maksadıyla 2009-2024 yılları arasında 123 yerel yönetime 272 milyon 968 bin 534 lira mali destek sağlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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