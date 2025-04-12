İş yerine giren ebabil kolunu bırakmadı, veteriner müdahalesiyle ayrıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde girdiği iş yerindeki Mevlüt Aslan'ın koluna yapışıp bırakmayan ebabil, veteriner müdahalesiyle ayrılıp, Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Serik'te emlakçı Mevlüt Aslan, sabah geldiği iş yerine giren ebabilin bitkin halde durduğunu fark etti. Mevlüt Aslan'ın doğaya bırakmak istediği kuş koluna konduktan sonra ayrılmadı. Aslan, kolunda kuşla veterinere gitti. Ebabil, veteriner hekimin müdahalesi sonrası Aslan'ın kolundan ayrıldı. Ebabil daha sonra Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Mevlüt Aslan, "Sabah iş yerimi açtığıma ebabili gördüm. Alıp dışarıya bırakmak isterken koluma yapıştı. Hiçbir şekilde bırakmadı. Ebabili rüyada görmek bile hayra yorumlanırmış ama bu şekilde koluma yapıştı. Bunun ne anlama geldiğini bilemiyorum. Bu kuş havada uçarak beslenirmiş, uçarak çiftleşirmiş aşağıya indiği anda kalkamazmış zaten. O nedenle yüksek bir yerden tekrar uçurmaya çalışacağız. Ebabiller, Kuran-ı Kerim'de adına yer verilen nadir kuşlardır. Bu kuşlar Fil Suresi'nde yer almaktadır. O nedenle sağlıklı bir şekilde tekrar doğaya salmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.