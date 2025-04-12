D Tech Cloud, 12'nci Kamu Bilişim Zirvesi'nin platin sponsoru oldu

ULUSLARARASI dijital dönüşüm bulut bilişim şirketi D Tech Cloud, 10-13 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlenen 12'nci Kamu Bilişim Zirvesi'ne platin sponsor olarak katıldı. Zirve boyunca kamuda dijitalleşme, bulut altyapıları, siber güvenlik ve yapay zeka uygulamaları gibi geleceği şekillendiren konular gündeme alındı.

D Tech Cloud, bu kapsamda gerçekleştirdiği 'Yapay Zeka Projelerinde Kamu Prensipleri' başlıklı sunumuyla; kamuya özel yapay zeka projeleri, uluslararası yönetişim ilkeleri, şeffaflık araçları ve etik kullanım modelleri üzerine stratejik yaklaşımlarını katılımcılarla paylaştı. Sunumu, şirketin Yapay Zeka Çözümleri Mimarı Bilge Miraç Atıcı gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu tarafından takdim edilen teşekkür plaketi ise, D Tech Cloud Genel Müdür Yardımcısı Açelya Cevher Özçelik tarafından teslim alındı.Zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Özçelik şunları söyledi:

“Yapay zekâ, yalnızca teknolojik bir sıçrama değil; kamu hizmetlerinin daha verimli, şeffaf ve vatandaşa yakın hâle gelmesi için stratejik bir dönüm noktası. D Tech Cloud olarak, kurumların bu dönüşüme güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde adapte olmasını sağlıyoruz."