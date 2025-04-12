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        Doğadan topladığı mantardan zehirlenen itfaiyeci hayatını kaybetti

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde doğadan topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü personeli Hüseyin Yüksekalan (51) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:40
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        Doğadan topladığı mantardan zehirlenen itfaiyeci hayatını kaybetti
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        ANTALYA’nın Alanya ilçesinde doğadan topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü personeli Hüseyin Yüksekalan (51) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 23.30’da Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü personeli Hüseyin Yüksekalan, bir gün önce doğadan topladığı mantarları yedikten sonra bu sabah saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yüksekalan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yüksekalan’ın otopsi işlemleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlanırken, tükettiği mantarlardan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce numune alınarak incelemeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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