Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Havalimanı'nda yeni terminal binalarını açtı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı'nda yeni iç ve dış hat terminal binalarının açılışını yaptı. Yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona yükseltildiğini belirten Erdoğan, “Yaklaşık 927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi kamu özel işbirliği modeli kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı'ndaki genişletme çalışmaları kapsamında yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkartıldığı yeni iç ve dış hat terminallerin açılışını yaptı. Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, çok sayıda bakan, milletvekili ve davetliler katıldı.

ANTALYA'NIN DEĞERİNİ BİR KAT DAHA ARTIRACAK

Antalya Havalimanı'ndaki yeni yatırımların Antalya'nın değerini bir kat daha artıracağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projede emeği geçen Ulaştırma Bakanlığı, yüklenici firma, işçiler, mimar ve mühendislere teşekkür etti. Yeni terminal binalarının Antalya için, havacılık, kültür ve turizm sektörleri için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, “Akdeniz'in incisi Antalya’mız her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağlıyor. Dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen turistler, bir yandan şehrin kültür ve tabiat zenginliğinden istifade ederken, diğer yandan lokomotif sektörlerimizden biri olan turizm gelirlerimize önemli katkı sağlıyor. Şehrimize ilgi o kadar yüksek ki, Antalya Havalimanımız son 2 yıldır 35 milyonluk mevcut yolcu kapasitesinin üzerinde kişiye hizmet veriyor. Havalimanımız 2023'te yaklaşık 36 milyon, 2024 yılında ise direkt transit yolcular da dahil 39 milyon 230 bini aşkın yolcuya hizmet sundu. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor" dedi.

YOLCU KAPASİTESİ 82 MİLYONA YÜKSELDİ 2029 yılında toplam yolcu sayısının 45 milyona ulaşmasını beklediklerini açıklayan Erdoğan, “Bu sayıları dikkate alarak hali hazırda mevcut kapasitesinin yüzde 12 üzerinde hizmet veren Antalya Havalimanımızı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı yapılarla büyütmek için güçlü bir adım attık. Kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların hayata geçirilmesi için 5 Ocak 2022'de yüklenici firmamıza yer teslimini yaparak çalışmalara başladık. Proje kapsamında dış hatlar terminalini 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, iç hatlar terminalini ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkardık. Böylece havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona yükselmiş oldu. Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her bir köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye hamdolsun kavuştu. Yeni terminal binalarımız model mimarisiyle, güçlü altyapısıyla, artırılmış kapasitesiyle Antalya'nın kapılarını çok daha geniş ufuklara açacak" dedi. DEVLETİN KASASINDAN TEK KURUŞ ÇIKMADI Proje dahilinde uçak park pozisyon sayısının da 108'den 176'ya yükseldiğini belirten Erdoğan, “VIP terminalini 690 metrekareden 2 bin metrekareye, genel havacılık terminalini ise 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye yükselttik. Projede yeni inşa edilen 2 bin metrekarelik devlet konuk evini, 5 bin metrekarelik DHMİ hizmet binasını, personel lojmanlarıyla camimizi daha önce hizmete açmıştık. Böylece gurur verici olmasının yanı sıra her açıdan yenilikçi ve vizyoner bir projeyi daha şehrimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Yaklaşık 927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi kamu- özel işbirliği modeli kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik" diye konuştu.

8 MİLYAR 555 MİLYON AVRO KİRA GELİRİ Herhangi bir yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon avroluk kira geliri elde edeceklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatırımcı şirket kira bedelinin yüzde 25'lik kısmı olan 2 milyar 138 milyon 750 bin avroyu da Mart 2022'de peşin ödedi. Bu bedel daha çalışmalar bitmeden devletimizin kasasına girdi. Böylelikle bu güzide proje, kamu kaynaklarını etkin kullanmanın ve kamu- özel sektör iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri oldu. Bugün hizmete aldığımız yeni terminal binalarımızla artık Antalya Havalimanımız çok daha fazla sayıda yolcuya hizmet verecek. Antalya ise turizm potansiyelini çok daha yüksek bir seviyeye taşıyacaktır" dedi. 'DÜNYADA ULAŞAMADIĞIMIZ HİÇBİR NOKTA KALMAYACAK' 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan Türkiye'nin bu avantajlı konumunun sunduğu imkan ve fırsatları en üst düzeye taşımak için son 23 yılda çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Erdoğan, “Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak şiarıyla ülkemizi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. Havacılık alanında küresel ölçekte en üst lige yükselttik. 2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı 10 Ağustos'ta açılışını yaptığımız Çukurova Uluslararası Havalimanımızla birlikte 58'e çıkardık. İstanbul Havalimanımız 2024'te 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa'da ikinci, dünyada ise yedinci sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı, yapımları devam eden Yozgat, Bayburt ve Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız" diye konuştu.

MUHALEFETE 'ANLAYAMAZ' ELEŞTİRİSİ Sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmadıklarını ifade eden Erdoğan, muhalefeti de şu sözlerle eleştirdi: “Aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Sonra da bu hedefleri tek tek hayata geçiriyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, iddialarıyla büyük bir milletin mensubu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Milletimizin teveccühüne mazhar olmanın gayretindeyiz. Şunu da özellikle ifade etmek istedim. Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları, akıllarını esir alanlar, kibirlerinin, siyasi ihtiraslarının esiri olanlar, evet bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında, kendi küçük kavgalarıyla baş başa bırakıyor, her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi ülkemize yeni eserler kazandırmaya bakıyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'nda olduğu gibi Türkiye'nin itibarını artırmaya bakıyoruz. Vizyoner projelerle Antalya'nın turizm potansiyelini hak ettiği seviyelere getirmeye bakıyoruz. Çünkü biz bu millete güveniyoruz. Bu millete inanıyoruz. Doğru bildiğimiz istikamette yürürken milletimizin bize daima destek olacağını biliyoruz. Ülkemiz için çalışmaya, Türkiye için üretmeye, 85 milyon vatandaşımız için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."