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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Havalimanı'nda yeni terminal binalarını açtı (2)

        CUMHURBAŞKANIERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDECumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 23:43 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:45
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Havalimanı'nda yeni terminal binalarını açtı (2)
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        CUMHURBAŞKANIERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan da hazır bulundu. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üniversitenin son dönemdeki bilimsel çalışmaları, sağlık alanındaki yatırımları ve yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirerek özellikle sağlık alanındaki gelişmeleri aktardı.

        YENİ HASTANE BİNASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

        Cumhurbaşkanlığı desteğiyle yapımına başlanan yeni hastane binası hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, 900 yatak kapasiteli tesisin bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı ve projeye sağlanan bütçe için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Ziyarette ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mart ayında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis binasında meydana gelen yangın ve sonrasında yürütülen kriz yönetimi süreci hakkında da bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yangın sonrası gösterdiği destek için minnettarlığını ifade eden Rektör Özkan, sürecin başarıyla yönetildiğini belirtti.

        SAĞLIK ALANINDAKİ STRATEJİK PROJELERİ ANLATTI

        Ziyarette, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Cumhurbaşkanlığının büyük bütçe desteği ile hayata geçirilen İleri Sağlık Araştırma Merkezindeki güncel gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgi verdi. Yerli Yapay Kalp Üretimi, Kanser Tedavisinde Akıllı İlaç Üretimi, Virüs Tabanlı Gen Tedavi İlaç ve Aşı Üretimi, Kök Hücre Üretimi, 3 Boyutlu Deri Doku Greft Üretimi, HPV Aşısı Üretimi, Karaciğer Perfüzyon Cihazı Üretimi alanlarında çalışmalar yürütüleceğini açıklayan Prof. Dr. Ömer Özkan, projelerin planlama ve uygulama aşamalarına ilişkin detayları aktararak, hedeflenen sonuçları anlattı. Prof. Dr. Ömer Özkan, sağlık alanında çığır açacak projelerin tamamlanmasıyla yalnızca sağlık teknolojilerinde değil, Türkiye’nin bilimsel geleceğinde de bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

        Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a günün önemine ilişkin hediye takdim ederek ziyaretlerinden dolayı şükranlarını sundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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