ALS hastası 4 kardeşe fizik tedavi desteği sağlandı

ANTALYA'da yaşayan Acer çiftinin ALS hastası 4 çocuğu, maddi imkansızlık nedeniyle alamadığı fizik tedaviye, hayırseverlerin desteğiyle kavuştu. Çocukların evde alacakları fizik tedavinin 1 yıllık ücreti hayırseverler tarafından karşılanırken, kardeşlerin diğer eksikleri de tamamlandı.

Şırnak'ta yaşayan Delila (53) ve Agit Acer (59) çiftinin 7 çocuğundan Elif (18), Ersin (19), Viyan (25) ve Vahide Acer'e (33), doğumlarından sonra ALS hastalığı teşhisi konuldu. 4 çocuk, zamanla tüm vücut fonksiyonlarını kaybetti. Anne ve baba tüm hayatlarını çocuklarının bakımına adarken, tedavi için farklı şehirlere gitti. Sonuç alamayan aile, tedavi süreci için çocuklarıyla birlikte 2015 yılında Antalya'ya taşındı.

1 YILLIK FİZİK TEDAVİ ÜCRETİ HAYIRSEVERLER TARAFINDAN TOPLANDI

Maddi imkansızlık nedeniyle evde fizik tedavi aldıramayan Acer çifti, son zamanlarda yetişkin çocuklarını fizik tedavi için taşımakta da zorlandı. Çocuklarına evde fizik tedavi aldırabilmek isteyen çiftin sesinin DHA tarafından duyurulmasıyla hayırseverler aileye yardım eli uzattı. Ailenin çocuklarına evde fizik tedavi aldırabilmesi için gereken 1 yıllık ücret, Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla hayırseverler tarafından toplandı. Büyükşehir Belediyesi aileye sosyal destek kararı alırken, bir iş insanı ise çocukların ihtiyacı olan engelli pusetlerini yaptıracak.