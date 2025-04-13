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        ALS hastası 4 kardeşe fizik tedavi desteği sağlandı

        ANTALYA'da yaşayan Acer çiftinin ALS hastası 4 çocuğu, maddi imkansızlık nedeniyle alamadığı fizik tedaviye, hayırseverlerin desteğiyle kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:30
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        ALS hastası 4 kardeşe fizik tedavi desteği sağlandı
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        ANTALYA'da yaşayan Acer çiftinin ALS hastası 4 çocuğu, maddi imkansızlık nedeniyle alamadığı fizik tedaviye, hayırseverlerin desteğiyle kavuştu. Çocukların evde alacakları fizik tedavinin 1 yıllık ücreti hayırseverler tarafından karşılanırken, kardeşlerin diğer eksikleri de tamamlandı.

        Şırnak'ta yaşayan Delila (53) ve Agit Acer (59) çiftinin 7 çocuğundan Elif (18), Ersin (19), Viyan (25) ve Vahide Acer'e (33), doğumlarından sonra ALS hastalığı teşhisi konuldu. 4 çocuk, zamanla tüm vücut fonksiyonlarını kaybetti. Anne ve baba tüm hayatlarını çocuklarının bakımına adarken, tedavi için farklı şehirlere gitti. Sonuç alamayan aile, tedavi süreci için çocuklarıyla birlikte 2015 yılında Antalya'ya taşındı.

        1 YILLIK FİZİK TEDAVİ ÜCRETİ HAYIRSEVERLER TARAFINDAN TOPLANDI

        Maddi imkansızlık nedeniyle evde fizik tedavi aldıramayan Acer çifti, son zamanlarda yetişkin çocuklarını fizik tedavi için taşımakta da zorlandı. Çocuklarına evde fizik tedavi aldırabilmek isteyen çiftin sesinin DHA tarafından duyurulmasıyla hayırseverler aileye yardım eli uzattı. Ailenin çocuklarına evde fizik tedavi aldırabilmesi için gereken 1 yıllık ücret, Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla hayırseverler tarafından toplandı. Büyükşehir Belediyesi aileye sosyal destek kararı alırken, bir iş insanı ise çocukların ihtiyacı olan engelli pusetlerini yaptıracak.

        Çocukları fizik tedavi alabildiği için çok mutlu olduklarını söyleyen Delila Acer, “Allah herkesten razı olsun. Bizim için kolay oldu. Onlar sayesinde bir fizyoterapist tutabildik. Şimdi bizim için daha iyi. Fizyoterapist haftada 2 gün eve geliyor. Fizik tedaviyle çocuklarımız daha iyi oluyor. Hem hareketleri hem moralleri düzeliyor" diye konuştu.

        Çocukların fizik tedavi ile daha rahat edeceğini söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, “Acer ailesinin çocuklarına fizik tedavi için hayırsever vatandaşlarımız destekte bulundu. Yaklaşık 1 yıllık fizik tedavi ücretini karşılayacak kadar destek aileye ulaştı. Bir iş insanı çocuklar için engelli puseti yaptıracak. Bir koltuk üreticisi de çocukların oturabileceği yeni koltuk sözü verdi. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

        ‘ÇOCUKLAR FİZİK TEDAVİYE BAŞLADIKLARINDAN BU YANA İYİ VE MUTLULAR’

        Fizyoterapi ile çocukların yüzlerinin güldüğünü söyleyen fizyoterapist Nezir Sönmez, “ALS ilerleyen bir hastalık. Biz fizik tedaviyle bu ilerlemeyi yavaşlatmaya çalışıyoruz. Eklem tutulmalarına karşı çalışmalar yapıyoruz. Çocuklar uzun süre fizik tedavi alamadıkları için eklem tutulmaları güç durumda. Aynı zamanda omurga eğrilikleri oluşuyor. Bunları azaltmaya çalışacağız. Çocuklar fizik tedaviye başladığımızdan bu yana daha iyi ve mutlular. Beni görünce mutlu oluyorlar. Umarım güzel bir sonuç alırız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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