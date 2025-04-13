Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da güneşli havanın keyfini sahilde çıkardılar

        YURT genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da güneşli havanın keyfini sahilde çıkardılar
        ABONE OL

        YURT genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar ve turistler, sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.

        Antalya'da sıcak hava sahillere hareketlilik getirdi. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte, deniz kenarında yoğunluk oluştu. Vatandaşlar ve turistler sıcak havayı Konyaaltı Sahili'nde piknik yapıp güneşlenerek değerlendirdi, bazıları ise denize girdi.

        Antalya'da denize girenlerden Ersin Koyuncu, “Konya'dan geldim. Çok güzel, tam deniz sezonu başladı bence. Diğer illerde kar yağıyor ama burası çok güzel. Gezilecek yer çok, Antalya benim için dünya şehri. Yerleşmeyi de düşünüyorum. İnşallah buraya taşınacağım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Antalya'da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3'ü öldü
        Antalya'da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3'ü öldü
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımız uygun şartlar gerçekleştiğinde Suriye'yi ziya...
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımız uygun şartlar gerçekleştiğinde Suriye'yi ziya...
        Antalya'da deniz ve kıyı temizliği seferberliği
        Antalya'da deniz ve kıyı temizliği seferberliği
        Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
        Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
        Elbiseleriyle girdiği denizde boğuldu
        Elbiseleriyle girdiği denizde boğuldu
        Bakan Göktaş, Türkiye'nin sosyal politikalardaki tecrübelerini forumda payl...
        Bakan Göktaş, Türkiye'nin sosyal politikalardaki tecrübelerini forumda payl...