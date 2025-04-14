Sobadan sızan gazdan zehirlenen babaanne, gelin ve torun yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişiden Fatma Arat (80), gelini Zeynep Arat (34) ve torunu Emir Kaan Arat (8) hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Ali Kemal Arat (6) Şerife Mutlu (45) ve eşi Ahmet Mutlu’nun (45 tedavisi sürüyor.

Olay, dün Kaş'a bağlı Ova Mahallesi Çolaklar Sokakta bulunan evde meydana geldi. Serada ortakçı olarak çalışan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde Fatma Arat, Zeynep Arat, Emir Kaan Arat, Ali Kemal Arat, Şerife Mutlu ve Ahmet Mutlu'yu hareketsiz buldu. İhbarla birlikte adrese ekipler sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma Arat, gelini Zeynep Arat ve torunu Emir Kaan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi. Nabız alınan Ali Kemal Arat, Şerife Mutlu ve Ahmet Mutlu ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve savcılık çalışmasının ardından Fatma Arat, Zeynep Arat ve Emir Kaan Arat'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Kemal Arat'ın durumunun iyi olduğu ifade edildi. Durumları ağır olan Şerife, Ahmet Mutlu çifti ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedaviye alındı.