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        Güvenlik görevlisini öldüren sanığa müebbet talebi

        ANTALYA'daeski sevgilisi Papatya K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:04
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        Güvenlik görevlisini öldüren sanığa müebbet talebi
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        ANTALYA'daeski sevgilisi Papatya K.'nin (33) yanına gelip, çıkan tartışmada araya giren güvenlik görevlisi Bekir Kılıç'ı (48) öldüren Metin Almaz (29) hakkında ömür boyu hapis talep edildi.

        Olay, 17 Haziran 2024'te saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi Bekir Kılıç ile Papatya K. sohbet ettikleri sırada, kadının eski sevgilisi Metin Almaz geldi. Metin Almaz, Papatya K.'ye saldırırken; Bekir Kılıç saldırganı durdurmaya çalıştı. Bu sırada Metin Almaz, Kılıç'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Metin Almaz'ı suç aleti bıçakla yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Almaz, tutuklandı. Papatya K. ile Metin Almaz arasında 21 Nisan'da darp olayı yaşandığı, taraflar hakkında Yenikapı Polis Merkezi Amirliği'nde işlem yapıldığı belirtildi.

        YARGILAMA DEVAM ETTİ

        'Kasten öldürme' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Metin Almaz'ın, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Taraf avukatları ve maktul Bekir Kılıç'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Metin Almaz, geçmiş beyanlarını tekrar ederken, Bekir Kılıç'ı kasten öldürmediğini söyledi.

        'OĞLUMU KUMPASA GETİREREK ÖLDÜRDÜLER'

        Halil Kılıç, "Sanığın ifadeleri yalan. Kendisinden şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Evladımız toprağın altında. Oğlumu kumpasa getirerek öldürdüler. Papatya K.'dan da şikayetçiyim" dedi. Sanığın en ağır cezayı almasını isteyen Esma Kılıç de "Oğlumu öldürdüler. Papatya K.'dan da şikayetçiyiz. Cezaevinden çıkamasınlar" diye konuştu. Mütalaayı açıklayan savcılık, Metin Almaz'ın 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, 'Cinayete azmettirmek'ten hakkında dava açılan tutuksuz sanık Papatya K.'nin beraatini talep etti. Duruşma ertelendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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