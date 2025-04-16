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        Annesi ile yaşadığı evi ateşe verip, canlı yayın açtı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde iddiaya göre tartıştığı annesine kızan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:11
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        Annesi ile yaşadığı evi ateşe verip, canlı yayın açtı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde iddiaya göre tartıştığı annesine kızan S.Ö. (25), sosyal medya canlı yayında evi ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, S.Ö. gözaltına alındı.

        Olay, 14 Nisan gecesi Merkez Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın üst katındaki S.Ö. ile annesi E.V.'nin kiracı olduğu dairede meydana geldi. S.Ö. ve annesi E.V. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından anne evden ayrılırken, S.Ö. eline geçirdiği satırla önce bazı eşyaları parçaladı ardından ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dairede küçük çaplı zarar olurken, S.Ö. gözaltına alındı. İfadesi alınan S.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Eşinden ayrı yaşayan E.V., oğlundan; ev sahibi de zararın karşılanacağının beyan edilmesi üzerine S.Ö.'den şikayetçi olmadı.

        'VALLAHİ ÇATIR ÇATIR DA YANIYOR'

        Öte yandan S.Ö., sosyal medyada açtığı canlı yayınla olay anlarını paylaştı. Görüntülerde, sürekli küfreden S.Ö.'nün elindeki satırla ölüm tehditleri savurduğu anlar yer aldı. 'Hadi polis çağır' ve 'İyi bak eve şimdi yakacağım' notlarıyla evi dağıttığı fotoğrafları paylaşan S.Ö.'nün, "Evi yakacağım. Gördün mü evi? Bir tane eşya koymayacağım bu evde" dedikten sonra eşyaları ateşe verdiği, sonra da "Vallahi çatır çatır da yanıyor" dediği duyuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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