Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Zabıta, otobüsle gönderilen 300 civcive el koydu

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Adana'dan otobüsle usulsüz şekilde taşınarak getirilen 300 civcive, terminalde el koydu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zabıta, otobüsle gönderilen 300 civcive el koydu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Adana’dan otobüsle usulsüz şekilde taşınarak getirilen 300 civcive, terminalde el koydu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda ve canlı hayvan taşımacılığına karşı denetimlerine devam ediyor. Son olarak Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılan kontrollerde, Adana’dan otobüsle gönderilen ve mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen 300 civciv tespit edildi. Civcivleri teslim almaya gelen kişi, zabıta ekiplerinin müdahalesi üzerine uzaklaşırken, canlı hayvanlara el konuldu. Civcivlerin orijin bilgilerinin belirsiz olması ve kuş gribi gibi salgın hastalık risklerine karşı alınan tedbirler kapsamında, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi. İncelemeler sonucunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki yavrularla çocuklara hayvan sevgisi aşılana...
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki yavrularla çocuklara hayvan sevgisi aşılana...
        Sanatında 35 yılı geride bırakan balet, deneyimiyle Türk balesine katkı sun...
        Sanatında 35 yılı geride bırakan balet, deneyimiyle Türk balesine katkı sun...
        Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü
        Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü
        Avukata, 'icradan uygun fiyata ev ve araç' vaadiyle dolandırıcılık davası
        Avukata, 'icradan uygun fiyata ev ve araç' vaadiyle dolandırıcılık davası
        Antalya'da Modern Seracılık Zirvesi düzenlendi
        Antalya'da Modern Seracılık Zirvesi düzenlendi
        Alanya'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Alanya'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi