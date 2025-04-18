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        Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası toprağa verildi (2)

        CUMHURBAŞKANIYARDIMCISI VE BAKANLARDAN TAZİYE ZİYARETLERİEski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatının ardından aileye taziye ziyaretleri gün boyu sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:33 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:35
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        Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası toprağa verildi (2)
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        CUMHURBAŞKANIYARDIMCISI VE BAKANLARDAN TAZİYE ZİYARETLERİ

        Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu’nun vefatının ardından aileye taziye ziyaretleri gün boyu sürdü. Türkler Mahallesi’ndeki aile evinde kurulan taziye alanında Çavuşoğlu ailesi baş sağlığı dileklerini kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gün boyu Çavuşoğlu ailesini yalnız bırakmadı. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de taziye evine gelerek aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Güler taziyede Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu. Taziyenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlar ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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