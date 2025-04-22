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        Otomobil alev alev yandı

        ANTALYA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:45
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        Otomobil alev alev yandı
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        ANTALYA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarında dün saat 17.30 sıralarında yan yolda ilerleyen Enver A. yönetimindeki 07 ATE 134 plakalı otomobilde yangın çıktı. Enver A., kaputtan duman çıktığını fark edip, aracı yol üzerinde uygun yere çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaputu açan sürücü Enver A., alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

        İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Otomobili hurdaya dönen Enver A.'nın işinden evine dönerken olayın yaşandığı öğrenildi. Ekipler otomobili çekip, yolu trafiğe açtı. Trafik ekipleri, olaya ilişkin tutanak tuttu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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