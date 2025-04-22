Otomobil alev alev yandı

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarında dün saat 17.30 sıralarında yan yolda ilerleyen Enver A. yönetimindeki 07 ATE 134 plakalı otomobilde yangın çıktı. Enver A., kaputtan duman çıktığını fark edip, aracı yol üzerinde uygun yere çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaputu açan sürücü Enver A., alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

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