12'nci katta asılı kalan iskeledeki 2 işçi kurtarıldı
ANTALYA'da apartmanın 12'nci katında dış cephe boyaması yaparken duvarın bir kısmının yıkılması sonucu asılı kalan iskeledeki Sedat Karaca ve Ömer Karayaluk, itfaiye merdiveni ime kurtarıldı.
ANTALYA'da apartmanın 12'nci katında dış cephe boyaması yaparken duvarın bir kısmının yıkılması sonucu asılı kalan iskeledeki Sedat Karaca ve Ömer Karayaluk, itfaiye merdiveni ime kurtarıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1447 Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın dış cephe boyamasını yapan işçiler Sedat Karaçay ve Ömer Karayaluk’un içinde bulunduğu iskele, duvarın bir kısmının yıkılması sonucu 12'nci katta asılı kaldı. Durumu gören diğer işçilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulayan ulaşan itfaiye ekibi, merdivenli kurtarma aracıyla iskeleye ulaştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla mahsur kalan Karaçay ile Karayaluk, merdivene alınarak, indirildi.
Olayı hafif sıyrıklarla atlatan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçilerden biri "Nasıl oldu" sorusuna, "Yukarıda duvar yıkıldı" karşılığını verdi.
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