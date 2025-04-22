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        12'nci katta asılı kalan iskeledeki 2 işçi kurtarıldı

        ANTALYA'da apartmanın 12'nci katında dış cephe boyaması yaparken duvarın bir kısmının yıkılması sonucu asılı kalan iskeledeki Sedat Karaca ve Ömer Karayaluk, itfaiye merdiveni ime kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:20
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        12'nci katta asılı kalan iskeledeki 2 işçi kurtarıldı
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        ANTALYA'da apartmanın 12'nci katında dış cephe boyaması yaparken duvarın bir kısmının yıkılması sonucu asılı kalan iskeledeki Sedat Karaca ve Ömer Karayaluk, itfaiye merdiveni ime kurtarıldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1447 Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın dış cephe boyamasını yapan işçiler Sedat Karaçay ve Ömer Karayaluk’un içinde bulunduğu iskele, duvarın bir kısmının yıkılması sonucu 12'nci katta asılı kaldı. Durumu gören diğer işçilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulayan ulaşan itfaiye ekibi, merdivenli kurtarma aracıyla iskeleye ulaştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla mahsur kalan Karaçay ile Karayaluk, merdivene alınarak, indirildi.

        Olayı hafif sıyrıklarla atlatan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçilerden biri "Nasıl oldu" sorusuna, "Yukarıda duvar yıkıldı" karşılığını verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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