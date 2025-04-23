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        23 Nisan kutlamasında, '1300 yürek, tek harita'

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında 1300 öğrenci ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:25
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        23 Nisan kutlamasında, '1300 yürek, tek harita'
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında 1300 öğrenci ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturdu.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliğinde Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'nun öğrenci ve öğretmenleri okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritası oluşturdu. Kırmızı, beyaz kıyafetleriyle 1300 öğrenci ve öğretmenlerinin oluşturduğu koreografi dron ile görüntülendi. Öğrenciler marşlar söyleyip kutlama coşkusu yaşadı.

        Etkinlik hakkında bilgi veren okul müdürü Özay Ala, "Bu anlamlı koreografi, sadece öğrencilerimizin değil, tüm milletimizin yüreğini bir araya getirdi. Cumhuriyetin temellerini oluşturan milli egemenlik ve birlik ruhunu yaşatmak için buradayız. Bugün bir kez daha gördük ki bu ülkenin geleceği emin ellerdedir" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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