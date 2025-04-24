Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya-Manzarayı seyrederken falezlerden düşerek hayatını kaybetti

        ANTALYA'da Karaalioğlu Parkı'nda denize karşı kayalıklarda oturan İslam Aliyev (28), dengesini kaybederek falezlerden düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 07:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 07:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya-Manzarayı seyrederken falezlerden düşerek hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da Karaalioğlu Parkı'nda denize karşı kayalıklarda oturan İslam Aliyev (28), dengesini kaybederek falezlerden düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kayalıkların arasından çıkarılan Aliyev'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi'nde bulunan Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Falezlerde oturan Kazakistan uyruklu İslam Aliyev, manzarayı izlerken bir anda düştü. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek bölgede arama gerçekleştirdi. Kayalıkların arasında bulunarak çıkarılan kişinin, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Deniz polisi tarafından yat limanına götürülen cenazeyi inceleyen polis ekibi, hayatını kaybeden kişinin Kazakistan uyruklu İslam Aliyev olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ve savcılığın çalışmalarının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        Fırsatı olan gitti
        Fırsatı olan gitti
        ABD Başkanı Trump: Vergide düşüş Çin'e bağlı
        ABD Başkanı Trump: Vergide düşüş Çin'e bağlı
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Donald Trump'tan Zelenskiy açıklaması
        Donald Trump'tan Zelenskiy açıklaması
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        İstanbullular bu gece sokakta
        İstanbullular bu gece sokakta
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Mustafa Sandal Antalya'da konser verdi
        Şarkıcı Mustafa Sandal Antalya'da konser verdi
        Antalya'da falezlerden düşen kişi yaşamını yitirdi
        Antalya'da falezlerden düşen kişi yaşamını yitirdi
        Türk Yıldızları'ndan Antalya'da nefes kesen gösteri
        Türk Yıldızları'ndan Antalya'da nefes kesen gösteri
        Kepez'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Kepez'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı
        Antalya'da çocuklara 5 yıldızlı otelde 23 Nisan kutlaması
        Antalya'da çocuklara 5 yıldızlı otelde 23 Nisan kutlaması