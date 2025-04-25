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        Kız arkadaşını tabancayla öldürüp intihar etti

        ANTALYA'dakimlik kontrolünde kaçıp, bir sitenin odunluğuna saklanan Sezer Bozkurt (33), yeri tespit edilince yanındaki kız arkadaşı Elif Güneş'i (17) tabancayla başından vurup, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:54
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        Kız arkadaşını tabancayla öldürüp intihar etti
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        ANTALYA'dakimlik kontrolünde kaçıp, bir sitenin odunluğuna saklanan Sezer Bozkurt (33), yeri tespit edilince yanındaki kız arkadaşı Elif Güneş'i (17) tabancayla başından vurup, aynı silahla intihar etti.

        Olay, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1327 Sokak'ta meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında mahallede devriye görevi yapan bekçiler, şüphelendikleri Sezer Bozkurt'u durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Sezer Bozkurt, aranması olduğu ortaya çıkınca kaçmaya başladı. Bekçiler şüphelinin kaçtığını anons ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra Sezer Bozkurt, yanındaki kız arkadaşı Elif Güneş ile birlikte eski eşi Z.S.B.'nin evine girmeye çalıştı. Z.S.B.'nin eve almadığı Güneş ve Bozkurt, apartmanın odunluk kısmına girdi.

        İKNA ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

        Sezer Bozkurt, yerini tespit edip siteye gelen güvenlik güçlerine, elinde tabanca olduğunu, gelmeleri halinde kız arkadaşı Elif Güneş ile kendisini vuracağını söyledi. Ekiplerin ikna edemediği Sezer Bozkurt, saat 05.00 sıralarında Elif Güneş'in başına ateş ettikten sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Tabanca sesi ile ekipler odunluğa gelen ekipler, Güneş ile Bozkurt'u kanlar içinde buldu. Elif Güneş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sezer Bozkurt kurtarılamadı. Elif Güneş'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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