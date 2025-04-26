YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kimsenin iktidarda kalması için kurulmuş bir parti değiliz. Eğer prensipleri uygulanmıyorsa kimseye destek olamayız diyerek Cumhur İttifakı'ndan dışarı çıktık" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Antalya İl Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongreye MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ali Yüksel, parti yöneticileri ve diğer siyasi parti temsilcileri de katıldı. Kongrede konuşan Erbakan, partinin güçlenerek büyüdüğünü söyledi. Erbakan, "Milli görüşün üzerine beton değil, kurşun dökseniz bitiremezsiniz. Milli görüşü ikinci 40 yılda yeniden şahlandıracağız. Zalimlerin oyunu bozulsun, mazlumlar kurtuluşa ersin. Hazine yardımı olmadan, iktidar gücü, medya gücü olmadan, dış güçlerin desteği olmadan partimizi Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi haline getirdik. 650 bin üyeyi, 1 milyon 650 bin hedefine ulaştıracağız. Bu milleti sıkıntılarından geçmişte olduğu gibi kurtaracağız" dedi.

'BANKA BORÇLARI 700 MİSLİ ARTTI'

Halkın büyük bölümünün yoksulluk sınırı altında yaşadığını belirten Erbakan, "23 seneden bu yana iktidar olan malum iktidarı hepimiz biliyoruz. 23 sene önce en büyük vaatleri yoksulluğu, yasakları ve yolsuzluğu ortadan kaldıracağız demişlerdi. Milletimiz onların sözüne inandı. Milletimiz onları uzun süre iktidarda tuttu. Türkiye'de halkın yüzde 80'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırı altında gelire sahip. Bunun en büyük ispatı vatandaşların bankalara olan borçları. AK Parti iktidarı sürecinde vatandaşların banka borçları 700 misli arttı. Vatandaşın alım gücü ve gelir seviyesi yeterli değil" diye konuştu.