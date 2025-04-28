Tarihi camideki hatalı restorasyonu tespit eden sorumluya soruşturma talebi reddedildi

ANTALYA'nınKaş ilçesindeki tarihi Süleyman Çavuş Camisi'nde kök boya yerine saf altın varak kullanılan hatalı restorasyonu ortaya çıkaran dönemin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu birim sorumlusu Cemil Karabayram, teknik raporu göndermediği iddiasıyla suçlandı. Karabayram'ın raporu ilgili makamlara teslim ettiği ortaya çıkınca hakkında soruşturma izni verilmedi.

Kaş ilçesindeki Süleyman Çavuş Camisi, 1932 yılında Kaşlı hayırsever 'Süleyman Çavuş' lakaplı, Süleyman Yıldırım tarafından yaptırıldı. Birinci Derecede Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı'nda bulunan, Cumhuriyet Dönemi taş ve ahşap mimari tarzının önemli örneklerinden olan tek minareli cami, 2022 yılında Antalya Valiliği'nin kültür varlıkları ödeneğinden 3 milyon 144 bin TL'lik tahsisle Kaş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Süleyman Çavuş Camisi Restorasyonu Yapımı İşi kapsamında restore edildi.

HATALI UYGULAMALAR TEKNİK RAPORDA

Restorasyon sonrasında tarihi caminin mihrap, minber ve vaiz kürsüsünde projeye aykırılıklar belirlendi. Restorasyonun ödeneğini karşılayan Antalya Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) bağlı dönemin Taşınmaz Kültür Varlıkları birim sorumlusu koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, yaptığı incelemeler neticesinde tarihi caminin restorasyonunda çok sayıda hatalı uygulama tespit etti. Karabayram tarafından restorasyon hatalarına ilişkin teknik rapor hazırlandı. Raporda, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekiplerince yapılan restorasyon hataları tek tek vurgulandı.

MİNAREYE TAŞ TAKLİDİ YAPAY DEKORE Teknik raporun ilk maddesinde, cami dış duvarının onaylı restorasyon projesinde sıvalı iken uygulamada sıvasız teşhir edildiği kaydedildi. Minare yapısının dış cephesinde ise mevcut camiyle bütünlük sağlaması için minare dış sıvasına taş taklidi yapay dekoratif duvar kağıdı algısı uyandıracak şekilde farklı bir kaplama ve sıva metodu kullanıldığı belirtildi. KÖK BOYA YERİNE SAF ALTIN VARAK Teknik raporda ayrıca orijinal kök boyaların silinip, yerine uygulanan 23,75 karat saf altın varak kalem işinin projede öngörülmediği, uygulamanın neden yapıldığının bilinmediği kaydedildi. Uygulamanın yüklenici ve denetim elemanları tasarrufunda yapıldığı belirtilerek, kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanımı kapsamında valilik tarafından bu uygulamaya yönelik ödeme yapılamayacağı, hatalı uygulamadan kaynaklı sökümü ve temizliği gerektirecek çalışmalara da ödeme yapılmayacağı ifade edildi. 'RAPORU GÖNDERMEDİ' SUÇLAMASI Tarihi caminin orijinal kök boyaları yok edilerek, yerine saf altın varak ve minaresine taş duvar görünümü veren yapay dekoratif malzeme kullanımı gibi hatalı işlemlere ilişkin hazırlanan raporun kendilerine bildirilmemesiyle ilgili Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, teknik raporu hazırlayan dönemin birim sorumlusu Karabayram da dahil projede aykırı uygulamalarda bulunanlar hakkında 2863 sayılı Kanun uyarınca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine savcılık, Antalya Valiliği'ne soruşturma izni için talepte bulundu. Talep üzerine Antalya Valiliği İl İdare Kurulu inceleme başlattı.