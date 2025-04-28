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        Antalya'da ekonomi ve güvenlik semineri; NATO temsilcileri de katılıyor

        AKDENİZ ve Orta Doğu Özel Grubu Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:39 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:39
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        Antalya'da ekonomi ve güvenlik semineri; NATO temsilcileri de katılıyor
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        AKDENİZ ve Orta Doğu Özel Grubu Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri, Antalya'da başladı. Seminere, NATO temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda ülkeden parlamenter katılıyor.

        Seminer, 28-30 Nisan tarihleri arasında Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki beş yıldızlı bir otelde düzenleniyor. Seminerde; NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Başkanı (GSM) Fernando Gutierrez, NATO PA Başkan Yardımcısı Agnes Vadai, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve çok sayıda ülkeden parlamenter ve temsilciler yer aldı.

        ORTA DOĞU'DA EKONOMİ VE GÜVENLİK

        NATO Parlamenter Asamblesi ortak komisyon toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, bu toplantının Orta Doğu ile ilgili ekonomi ve güvenlik komisyonu toplantısı olduğunu kaydetti. Bu toplantıya NATO'nun ortaklarını özellikle güneydeki ortaklarını davet ettiklerini açıklayan Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'dan milletvekillerimiz var. Onun dışında Gana'dan, Sahel bölgesi de biliyorsunuz özellikle NATO için önemli. Oradaki istikrarsızlıklar ve NATO orada ne yapabilir, özellikle güvenlik ve istikrarla ilgili. Ama Körfez ülkelerinden, Arap ülkelerinden de çok sayıda milletvekili bugün toplantımıza katıldı. İlk oturuma da katkı sağladılar yorumlarıyla ve sorularıyla. Sonuçta NATO'nun güneyindeki gelişmeler ve bunun güney bölgemizdeki Körfez, Orta Doğu ve Sahel Afrika bölgesindeki bu gelişmelerin etkileri tabii ki kaçınılmaz olarak NATO'ya etkileri ne olabilir, bunları değerlendiriyoruz, bunları konuşuyoruz" dedi.

        NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI ANTALYA'DA

        Türkiye olarak özellikle NATO'nun doğu kanadına odaklanmanın önemli olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Ama güneyi ihmal etmemek lazım. Çokça tehdit ve sınama var, başta terör olmak üzere. Dolayısıyla güneyi ihmal ettiğimiz zaman NATO üyesi ülkeler olarak olumsuz etkilenebileceğimizi her toplantıda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere zirvelerde ve bizler de şimdi bu platformda gündeme getiriyoruz. O nedenle bu toplantıyı da önemsiyoruz. Birçok oturum gerçekleşecek. Çokça konuşmacı var. Ve burada serbest bir ortam var. Herkes düşüncesini söylüyor, konuşmacılar özellikle de milletvekili arkadaşlarımız gerek üye ülkelerden gerekse ortak ülkelerden onlar da katkılar sağlıyor. İlk oturum son derece aktif oldu. Gelecek ay da Sayın Hakan Fidan Bakanımızın, Dışişleri Bakanımızın ev sahipliğinde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak" diye konuştu.

        DİPLOMASİDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

        Yaklaşık 10 sene önce yine ilk dışişleri bakanı olduğu dönemde NATO Dışişleri Bakanları toplantısının, G-20 zirvesinden önce Antalya'da yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Antalya Diplomasi Forumu'nu yeni bitirdik. Türkiye diplomaside, güvenlikte son derece önemli bir ülke haline geldi. Özellikle dünyadaki hızlı değişim sürecinde, NATO için de vazgeçilmez bir müttefiktir, üyedir, en çok katkı sağlayan ülkelerin içindedir. Aktivitelerine, faaliyetlerine, aynı zamanda misyonlarına ve tabii bütçe bakımından da aynı şekilde Türkiye en çok katkı sağlayan ülkelerin, müttefiklerinin arasında yer alıyor" dedi.

        'AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ'

        Son zamanlarda özellikle batı dünyasının Türkiye'nin önemini anlamaya başladığını belirten Çavuşoğlu, "Ama sadece ihtiyaç olduğu zaman Türkiye'nin önemini anlamamak lazım. İhtiyaç bittikten sonra daha doğrusu unutmamak lazım. Maalesef batılı müttefiklerimizin ve dostlarımızın içine düştükleri en büyük hatalardan bir tanesi bu. Özellikle Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisinin oluşturulması tartışılırken Türkiye'yi dışlayıcı düşüncelerin ve girişimlerin Avrupa'nın güvenliğine bir fayda sağlamayacağını bir kere de hatırlamak, hatırlatmak isterim. Sonuçta Türkiye olarak içinde bulunduğumuz Avrupa'nın istikrarına ve güvenliğine de önem veriyoruz ve katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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