Koyuna kalın iple vurup, defalarca tekmeleyen şüpheli tutuklandı (2)
TUTUKLANDIAntalya'nınAlanya ilçesinde koyuna kalın iple vurup, defalarca tekmeleyen H.
TUTUKLANDI
Antalya'nınAlanya ilçesinde koyuna kalın iple vurup, defalarca tekmeleyen H.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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