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        Antalya'da tur midibüsü devrildi; 18'i turist 19 yaralı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otellere turist taşıyan midibüs devrildi, kazada 18 Rus ile şoför yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:05
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        Antalya'da tur midibüsü devrildi; 18'i turist 19 yaralı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otellere turist taşıyan midibüs devrildi, kazada 18 Rus ile şoför yaralandı.

        Manavgat'taki otellere turist taşıyan Fatih Karataş yönetimindeki 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, saat 08.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yoldan çıktı. Minibüs, Yörük Mustafa Bey Bulvarı'nda seralar ile yol arasındaki bahçeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 18 Rus turist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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