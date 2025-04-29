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        Ablasını rahatsız edeni öldüren 17 yaşındaki sanığa 10 yıl hapis

        ANTALYA'da engelli ablası Arzu Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:20 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:25
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        Ablasını rahatsız edeni öldüren 17 yaşındaki sanığa 10 yıl hapis
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        ANTALYA'da engelli ablası Arzu Ç.'yi (30) rahatsız ettiği öne sürülen Fırat Yıldız'ı (42) 5 bıçak darbesiyle öldürmekle suçlanan A.Ç. (17), 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 10 yıl hapse çarptırıldı.

        Olay, 10 Haziran 2024'te saat 03.00 sıralarında Erenköy Mahallesi 4867 Sokak'ta meydana geldi. Fırat Yıldız, duygularına karşılık alamadığı Arzu Ç.'nin evine giderek dışarı çıkmasını istedi. Sesleri duyan Arzu Ç.'nin kardeşi A.Ç. dışarı çıkınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce A.Ç., yanındaki ekmek bıçağıyla Fırat Yıldız'ı göğsünden ve sırtından bıçakladı. Yaralı halde yaklaşık 500 metre yürüyerek Çamlıbel Mahallesi'ndeki taksi durağına ulaşan Yıldız, fenalaşarak yere yığıldı. Fırat Yıldız, hayatını kaybetti.

        KARDEŞ TUTUKLANDI

        Polis, kan izlerini takip ederek olay yerini belirledi ve A.Ç. ile ablası Arzu Ç.'yi gözaltına aldı. Arzu Ç., emniyet çıkışında basın mensuplarının, "Kardeşiniz neden öldürdü?" sorusuna, "Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, yapacak bir şey yok" dedi. Elindeki koltuk değneğiyle yürüdüğü görülen Arzu Ç., adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından A.Ç. tutuklanırken, Arzu Ç. serbest bırakıldı.

        TAKSİ DURAĞINDA KAMERAYA YANSIDI

        Diğer yandan Fırat Yıldız'ın olay yerinden 500 metre uzaktaki taksi durağına geldiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yıldız'ın yaralı halde geldiği duraktaki banka oturduğu, yanına gelen kişiyle bir süre görüştüğü, ardından ayağa kalkıp, birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü anlar görüntülerde yer aldı. Otopsi raporunda Fırat Yıldız'ın vücudunda 5 bıçak darbesi olduğu kaydedildi.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        A.Ç. 'Kasten öldürme', Arzu Ç. 'Azmettirme', cinayet sırasında olay yerinde bulunduğu belirlenen tutuksuz sanık baba Erdem Ç. ise 'Suça yardım ve yataklık' suçundan Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Arzu Ç. ve Erdem Ç. beraatini isterken, A.Ç. kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Suçu işlemediğini iddia eden A.Ç., "Verilmek istenen cezayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Maktulü uzaklaştırmak için ordaydım" dedi.

        'ÇOCUK HAKLI BİR CEZA ALDI'

        Mahkeme heyeti, 'Kasten öldürme' suçuyla yargılanan A.Ç.'yi yaş küçüklüğü ve 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Erdem Ç. de basit yaralamadan 7 bin 500 lira para cezası alırken, Arzu Ç. beraat etti. Arzu Ç. ve Erdem Ç.'nin avukatı Mehmet Ali Başarslan, "Yargılama sonucunda beraat kararı aldık. Çocuk cezaevinde aklının karıştırılması sonucu baba ve ablayı suçlamıştı. Adalet yerini buldu. Çocuk ise haklı bir ceza aldı. 10 yıllık cezası en alt limitten verildi. Ablasını korumak için yaptığı bir eylemdi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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