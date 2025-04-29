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        Türkiye tarihinin en büyük içki kaçakçılığı operasyonu; 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirildi

        ANTALYAmerkezli 4 ilde düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük alkol kaçakçılığı operasyonunda 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:01
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        Türkiye tarihinin en büyük içki kaçakçılığı operasyonu; 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirildi
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        ANTALYAmerkezli 4 ilde düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük alkol kaçakçılığı operasyonunda 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları fabrikada 11 yıldır sahte içki ürettiği belirlendi.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük içki kaçakçılığı operasyonuna imza attı. Antalya merkezli Manisa, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sahte alkolü depoladığı ve satış yaptığı değerlendirilen 13 lüks otel, 1 fabrika, çok sayıda depo ve iş yerinin de aralarında bulunduğu toplam 29 adreste arama yapıldı. Aramalarda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

        'EN BÜYÜK ORGANİZASYON ÇÖKERTİLDİ'

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; 2014 yılında 33 bin metrekarelik alanda kurulan alkol fabrikası üzerinden 11 yıl boyunca sahte içki üretildiği, bu süreçte şüphelilerin, şirketler bünyesinde içkiyi yasal gibi göstererek hem büyük miktarda vergi kaybına neden olduğu hem de haksız kazanç sağladıkları kaydedildi. Sahte içki kaçakçılığı nedeniyle 3 milyar 700 milyon liranın üzerinde vergi kaybı oluştuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen en büyük sahte içki üretim ve dağıtım organizasyonunun çökertildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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