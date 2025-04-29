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        1,5 milyon avro değerindeki arsanın sahte kimlikle satıldığı iddiası

        ALMANYA'da yaşayan Ümmü Demirkıran (68), Antalya'nın Alanya ilçesinde 1,5 milyon avro değerindeki arsasının sahte kimlik ve pasaport kullanılarak satıldığını öne sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:00
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        1,5 milyon avro değerindeki arsanın sahte kimlikle satıldığı iddiası
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        ALMANYA'da yaşayan Ümmü Demirkıran (68), Antalya’nın Alanya ilçesinde 1,5 milyon avro değerindeki arsasının sahte kimlik ve pasaport kullanılarak satıldığını öne sürdü. Demirkıran, tapunun iptali ve yeniden tescili için dava açtı.

        Almanya'da oturan Ümmü Demirkıran, Alanya'nın Kestel Mahallesi 904 ada 4 parselde yer alan yaklaşık 1,5 milyon avro değerindeki 958 metrekare arsasının, bilgisi dışında üçüncü kişilere satıldığını iddia etti. Bir emlak firmasının ilanlarında arsasının fotoğrafını ve satışına yönelik duyuruyu fark eden Demirkıran, incelediği tapu kayıtlarında arsanın 28 Mart 2025'te, 15 milyon lira beyan değeriyle 600 bin avroya M.Y.Ö.'ye devredildiğini öğrendi. 17 Nisan'da İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapıp Alanya'ya gelen Demirkıran, arsası hakkında bilgi almaya çalıştı. Adına düzenlenmiş başka bir kişiye ait fotoğrafın bulunduğu sahte pasaport ve kimlikle satış yapıldığını öne süren Demirkıran, satışın iptali ve taşınmazın yeniden adına tescili için dava açtı.

        'KİMLİK BİLGİLERİME NASIL ULAŞTIKLARINI BİLMİYORUM'

        Demirkıran, arsanın eşi tarafından 1987 yılında alındığını, imar değişiklikleriyle metrekare ölçüsünün zamanla 1292'den 1027'ye, son olarak da 958'e düştüğünü ifade etti. Kimlik bilgisini üçüncü kişilerle paylaşmadığını belirten Ümmü Demirkıran, "Ne Türk kimliğimi, ne de pasaportumu verdim. Bu bilgilerin nasıl elde edilip kullanıldığını bilmiyorum. Arsam bilgim dışında satılmış. 21 Haziran 2024'te Almanya'ya döndüm, 17 Nisan 2025'te Türkiye'ye geldim. Arsayı yıllar önce eşimle, Almanya'da yüksek ısıda çalışan bir fabrikada emek vererek aldık. Sahte belgelerle işlem yapılmış ve arsam el değiştirmiş. Olayın tüm sorumluları hakkında şikayetçiyim" dedi.

        Satış sürecinde kullanılan belgelerin sahte olduğunu aktaran Demirkıran'ın avukatı Haydar Uyar ise şunları söyledi:

        "Müvekkilim tanıdığı bir emlakçının satış ilanını fark etmesiyle durumu öğreniyor. Ardından Türkiye'ye gelerek konuyu araştırıyoruz. Tapu işleminde kullanılan pasaportta, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kadının fotoğrafı yer alıyor. Belgeler, ilk bakışta sahte olduğu izlenimi uyandırıyor. Müvekkilimiz satışa hiç onay vermemiştir, kimlik bilgilerini de paylaşmamıştır. Bugün itibarıyla tapunun iptali ve yeniden tescili için dava açtık. Eğer bu durum uzun süre fark edilmeseydi, yolsuz tescil zaman aşımı nedeniyle geri alınamaz hale gelebilirdi."

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI, İLAN KALDIRILDI

        Demirkıran'ın başvurusu sonrası Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tapu kayıtlarında yer alan belgeler savcılığa teslim edilirken, satış sürecine dair tüm bilgi ve belgelerin incelendiği öğrenildi. Taşınmazın ilk satışına aracılık eden emlak firması tarafından aynı arsanın ikinci kez ilana çıkarıldığı, dava sürecinin başlaması üzerine ilgili ilanların yayından kaldırıldığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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