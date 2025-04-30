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        Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıktı; 'büyü' iddiasında bulundu

        ANTALYA'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra 30 metrelik falezlerin kenarına gelip oturan ve polisin 2 saatlik çabasıyla ikna edilen Mustafa Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:30
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        Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıktı; 'büyü' iddiasında bulundu
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        ANTALYA'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra 30 metrelik falezlerin kenarına gelip oturan ve polisin 2 saatlik çabasıyla ikna edilen Mustafa Y. (39), "Banyoda sürülmüş, büyülenmiş bir şeyler var. Ben 2 aydır insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum" dedi.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nın falezlerinde meydana geldi. Kız arkadaşıyla tartışan Mustafa Y., 30 metrelik falezlerin kenarına gelip oturdu. Durumdan şüphelenen kişinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis, Mustafa Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bulunduğu yerden ayrılmayacağını söyleyen Mustafa Y., kız arkadaşının gelmesini istedi. Ekipler, bölgeye Mustafa Y.'nin kız arkadaşı, babası ve ablasını çağırdı.

        KARDEŞİNE TEPKİ GÖSTERDİ

        Falezlerde otururken polis memuruyla konuşan Mustafa Y., "Arabayla kaza yaptım, kimse arayıp sormadı. Benimle irtibata geçmediler. İş yerim battı. 'Her şeyi toparlarız, arkandayız, iş yeri açacağız, seni sahipleneceğiz' demediler. Ben 'Kız arkadaşımı seviyorum' dedim, arkamda durmadılar" dedi.

        Mustafa Y.'nin ablası ise "Bizi cümle aleme rezil ettin ya" diyerek kardeşine tepki gösterdi.

        Polis ekiplerinin 2 saatlik çabası sonrasında güvenli bölgeye alınan Mustafa Y., "Evimizin lavabosunda, banyoda sürülmüş, büyülenmiş bir şeyler var. Ben 2 aydır bu insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Annem, babam, kız arkadaşım hepsi biliyor ama inkar ediyor. Delirdiğimi düşünen insanlar var. Menderes nerede? Hüseyin nerede? Beni cezaevine attırmayı nasıl düşündünüz? Beni zehirleyecek miydiniz? Ben cezaevine gitsem rahat mı edecektiniz?" diye konuştu. Güçlükle sakinleştirilen Mustafa Y., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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