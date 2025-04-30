Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        ANTALYA'daotomobille park halindeki kamyonete çarpan Görkem Tosun (25), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:57 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'daotomobille park halindeki kamyonete çarpan Görkem Tosun (25), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi önündeki 75'inci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde bir büfede çalışan Görkem Tosun, 07 BMZ 730 plakalı babasına ait otomobille iddiaya göre süratle seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında park halindeki 07 MZV 63 plakalı kamyonete çarptı. Otomobil ve kamyonet metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun'un cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışması ile çıkarılabildi. Kazayı haber alıp, gelen Tosun'un arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Tosun'un çıkarılan cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki

        Benzer Haberler

        Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıktı; 'büyü' iddiasında bulundu
        Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıktı; 'büyü' iddiasında bulundu
        Ameliyatta vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürülüp, 100 dakika 'geçici ölüm'ü...
        Ameliyatta vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürülüp, 100 dakika 'geçici ölüm'ü...
        Halterle engelleri aştılar
        Halterle engelleri aştılar
        Kumluca 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde konser verildi
        Kumluca 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde konser verildi
        Kumluca'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Kumluca'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Alanya'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza
        Alanya'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza