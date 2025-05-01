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        Tarihi hamam restorasyonunda 25 milyon TL'lik kamu zararı iddiasına inceleme

        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki tarihi Çaybaşı Hamamı restorasyonuna ilişkin Belediye Başkanı Saniye Caran ile Antalya Valiliği Kültür Varlıları Birim Yetkilisi Meryem Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:44 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:44
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        Tarihi hamam restorasyonunda 25 milyon TL'lik kamu zararı iddiasına inceleme
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        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki tarihi Çaybaşı Hamamı restorasyonuna ilişkin Belediye Başkanı Saniye Caran ile Antalya Valiliği Kültür Varlıları Birim Yetkilisi Meryem Ö., hakkında, 25 milyon TL'lik kamu zararı oluşturulduğu iddiasıyla Sayıştay tarafından inceleme başlatıldı.

        Korkuteli ilçesinde 16-17'nci yüzyıla tarihlenen ve 2005 yılında Antalya Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait tarihi Çaybaşı Hamamı'nı kiralayan Korkuteli Belediyesi, 2023 yılı şubat ayında restorasyon ihalesi düzenledi. İhale, 10 milyon 973 bin TL teklif veren firmaya verildi. Belediye 27 Şubat 2023 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 2024 yılında bitirilmesi planlanan restorasyon tamamlanamayınca 16 Ocak 2025 tarihinde ikinci bir ihale düzenledi. İkinci ihaleyi ise başka bir firma 35 milyon 525 bin TL bedelle kazandı.

        SAYIŞTAY'A SUÇ DUYURUSU

        İkinci ihale sonrasında bir kişi tarafından Sayıştay Başkanlığı'na; Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Fen İşleri Müdürlüğü, Antalya Valiliği Kültür Varlıları Birim Yetkilisi Meryem Ö. ve Doğal Kaynaklar ve Ruhsat Müdürü Hasan E. hakkında, kamunun yaklaşık 25 milyon TL zarara uğratıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

        HİLELİ TASFİYE VE GEREKSİZ SÜRE UZATIMI

        Şikayette, 2023 yılında 10 milyon 973 bin TL bedelle ihale edilen tarihi hamamın restorasyonunda ihale sırasında verilen düşük imalat teklif kalemlerinin yaptırılmayarak, hileli tasfiye yapılıp yapılmadığı iddialarının araştırılması istendi. Yükleniciye iş yaptırılmayıp, gereksiz süre uzatımı verilerek ileride fiyat farkı alınması için altyapı hazırlanıp hazırlanılmadığının araştırılması gerektiği de belirtildi. Yüklenici firmanın, teklif verdiği elektrik ve makine kalemlerini fiyatlar yükseldiği için yaptırmadığının araştırılması da talep edilen şikayette, “Mevcut işin ilgili yönetmeliğinde mukayeseli iş kalemleri ile işin bitmesi mümkün iken hem yükleniciye iş yaptırmayarak kamu zararı oluşturmak kaydı ve hileli tasfiye işlemleri ile projede olan ve teklif cetvelinde yer alan uygulama kalemlerini yaptırtmayarak kamuya ek yük getirerek yaklaşık olarak bugünkü yeni kalem ile 25 milyonluk TL'lik kamu zararı oluşturan; Korkuteli Belediye yetkilileri Başkan Saniye Caran, Fen İşleri Müdürlüğü, Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Meryem Ö. hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve kamu zararının tespit edilmesi" ifadeleri yer aldı.

        Sayıştay Başkanlığı iddialarla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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