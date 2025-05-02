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        Bakan Yerlikaya: Polisimize araçla saldırmak kamu düzenine tehdittir

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, CHP parti otobüsü sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı anlara ilişkin yeni görüntü paylaşarak, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:32
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        Bakan Yerlikaya: Polisimize araçla saldırmak kamu düzenine tehdittir
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, CHP parti otobüsü sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı anlara ilişkin yeni görüntü paylaşarak, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir" açıklamasını yaptı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü, 23 Nisan'da CHP parti otobüsü sürücüsü Gökhan G.'nin, polisin 'dur' ihtarına uymamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba, günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, girişinin ve bulunmasının yasak olduğu Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır. Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

        YERLİKAYA, GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o anlara ilişkin mobese görüntüsü ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını paylaşarak, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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