Bakan Yerlikaya: Polisimize araçla saldırmak kamu düzenine tehdittir

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, CHP parti otobüsü sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı anlara ilişkin yeni görüntü paylaşarak, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir" açıklamasını yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 23 Nisan'da CHP parti otobüsü sürücüsü Gökhan G.'nin, polisin 'dur' ihtarına uymamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba, günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, girişinin ve bulunmasının yasak olduğu Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır. Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.