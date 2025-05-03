Alanyaspor - Kayserispor: 1-1

12’nci dakika Kayserispor'da Carole'nin kaleci Bilal Bayazit’e dönmek istediği topta araya giren Alanyaspor’dan Janvier, ceza sahasına kadar topu sürüp kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Bilal Bayazit topu ayağıyla çelerek golü engelledi.

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