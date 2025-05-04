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        Şarkıcı Sıla, Antalya'da sahne aldı

        TÜRK Pop Müziği sanatçısı Sıla, Antalya'da sahneye çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 12:12 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:15
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        Şarkıcı Sıla, Antalya'da sahne aldı
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        TÜRK Pop Müziği sanatçısı Sıla, Antalya’da sahneye çıktı. Sıla, "Antalya'yı çok seviyorum. 2007'den bu yana bayağı gelip gitmişimdir. Çocukluğumda da geliyordum. Aile tatillerini çok anımsatıyor bana" dedi.

        Şarkıcı ve söz yazarı Sıla, dün Konyaaltı'ndaki açık hava tiyatrosunda sahne aldı. Konserde hayranlarıyla buluşan Sıla, sevilen parçalarını seslendirdi. Sahneye adım attığı andan itibaren alkışlarla karşılanan sanatçı, gece boyunca sahne enerjisi, şarkı seçimleri ve sohbetiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanını dolduran müzikseverler, Sıla'nın şarkılarına eşlik etti. Antalya'yı ve Antalya seyircisini çok sevdiğini dile getiren sanatçı, konser öncesi basın mensuplarıyla buluşarak, soruları yanıtladı.

        'ÇOCUKLUĞUMDA DA SÜREKLİ GELİP, GİDİYORDUM'

        Sıla, "Kaçıncı konser saymadım açıkçası, 2007'den beri Antalya'da konser veriyorum. Bir dönem teyzem burada yaşıyordu. Çocukluğumda da sürekli gelip, gidiyordum. Aile tatillerini anımsatıyor bana, çok severim. Ekibimde Antalyalı bir basgitarcım var, kuzenim ve yeğenim de burada yaşıyor. Bugün de beni dinlemeye gelecekler. Zaten her defasında gelirler, kaçırmazlar. O da beni çok heyecanlandırıyor. Çok hoş bir şey aileden birilerinin olması, insan konserde kendini kucaklanmış hissediyor. Açık hava konserlerimiz İzmir'de başladı, ikinci durağımız Antalya. Ardından Ankara, Adana ve Gaziantep var. Harbiye başlıyor, Avrupa turnemiz devam ediyor. Avrupa turnemiz sonbahara sarkacak. Sonra da Ege turu yapacağız. Oradaki dinleyici ve seyircimizle de buluşarak, yaz dönemini tamamlayacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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